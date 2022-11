Molto spesso, i videogiochi, puntano a offrire il fotorealismo a livello grafico. È il caso di Arma 3, un simulatore militare con una grafica molto realistica e che molto spesso ha tratto in inganno giornalisti ed esperti di comunicazione, che dalla fretta di voler riportare notizie su guerre e scontri hanno utilizzato footage del gioco prodotto da Bohemia Interactive, bollandole come semplici immagini di archivio. Con lo scoppio della guerra in Ucraina e altri fronti aperti in tanti paesi del mondo, questi errori si stanno ripetendo a una velocità incredibile ed è proprio lo sviluppatore ed editore a chiedere di fermarsi.

“Abbiamo già cercato di combattere la diffusione di questi contenuti soprattutto su YouTube, ma non è molto efficace. Per ogni video che viene eliminato dai social, altri dieci vengono caricati ogni giorno. Abbiamo deciso di collaborare apertamente con i giornali e i fact-checkers come AFP e Reuters per riuscire a evitare la diffusione di fake news”, le parole del PR Manager del team di sviluppo Pavel Křižka.

La chiamata alla responsabilità di Bohemia Interactive non riguarda però solamente i media, ma anche tutti coloro che caricano su YouTube i video spacciandoli per situazioni di guerra reali. Insomma, l’invito del team di sviluppo è abbastanza chiaro: fate i bravi e non usare Arma 3 per diffondere fake news su qualsiasi tipo di conflitto.

Difficilmente questo appello del team di sviluppo fermerà la situazione: chi vuole continuare a creare fake news lo farà lo stesso. La speranza, però, è che i media ora saranno più attenti nel rilanciare video e immagini, soprattutto con la collaborazione attiva di alcuni fact-checker. Per sapere se la situazione migliorerà, però, ci vorrà ancora un bel po’ di tempo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.