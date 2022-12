Tra gli annunci più entusiasmanti degli ultimi The Game Awards 2022 ci sono state più chicche da tenere d’occhio nei prossimi mesi. Tra tutti, però, c’è anche un certo Armored Core 6 Fires of Rubicon, la sesta iterazione della nota saga di From Software che segna il ritorno della serie mecha dopo ben dieci anni dopo l’ultimo capitolo, Verdict Day. Ora, dopo un primo trailer d’annuncio a dir poco meraviglioso, iniziamo a scoprire i primi dettagli sul prossimo gioco targato From Software.

A darci le prime informazioni ufficiali su Armored Core 6 sono stati gli stessi Hidetaka Miyazaki e Masaru Yamamura di From Software, i quali hanno chiacchierato con la redazione di IGN. Tra i punti salienti dell’intervista, scopriamo come il ritorno di Armored Core ci proporrà un’esperienza da gioco pregna d’azione in terza persona, dove l’essenza del single player e della personalizzazione del proprio mech saranno messi fortemente in primo piano.

Un altro fulcro fondamentale dell’esperienza saranno le boss fight, grande punto di forza di tutte le scorse produzioni From Software. In tutto questo, però, Armored Core 6 proporrà anche un cambiamento dal lato del gameplay, il quale, secondo quanto è emerso nella recente intervista, abbandonerà la struttura che ha reso tanto popolari tutte le ultime produzioni soulslike di From Software.

Al momento non è ancora chiaro che tipo di gameplay adotterà Armored Core 6, se avrà uno stile di gioco più tradizionale per la serie o se andrà verso una nuova direzione; ma quel che è chiaro è che non ci si potrà aspettare di ritrovare in questo gioco alcuni degli stilemi che hanno fatto il successo di titoli come: Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro ed Edlen Ring. Sarà quindi, una ventata d’aria fresca per le produzioni From Software e non vediamo l’ora di poterne scoprire di più.

