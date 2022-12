Nelle ultime ore i fan di From Software hanno avuto abbastanza ciccia su cui speculare per i prossimi mesi. Andando oltre la schiacciante vittoria di Elden Ring ai TGA 2022, anche un altro annuncio ha catturato l’attenzione dei fan, ossia quello di Armored Core 6: Fires of Rubicon. Adesso conosciamo anche il nome del suo game director, e non è Hidetaka Miyazaki.

Masaru Yamamura sarà il director ufficiale di Armored Core 6. Ad annunciarlo, in via ufficiale, è stata Bandai Namco stessa attraverso uno speciale comunicato stampa. Yamamura è conosciuto nel settore per essere stato il lead designer Sekiro: Shadows Die Twice. Nel comunicato viene inoltre specificato che nelle sue prime fasi di sviluppo il gioco aveva Miyazaki al suo vertice, poi sostituito, anche se mai escluso del tutto dal progetto (attualmente, infatti, ricopre il ruolo di “Initial Game Director”, supportando il progetto in maniera meno diretta).

Vi ricordiamo che il capitolo precedente ad Armored Core 6 venne pubblicato una decina di anni fa circa. È stata proprio questa lunga pausa a rendere il recente annuncio del progetto totalmente inaspettato. Il nuovo documento dedicato al titolo e condiviso da Gematsu anticipa anche qualche sua dinamica interna: “Sulla base delle conoscenze acquisite durante lo sviluppo congiunto dei loro titoli recenti, Bandai Namco Entertainment e FromSoftware vogliono offrire un nuovo gioco d’azione. Combinando l’esperienza di lunga data di FromSoftware nei giochi di mech e il loro solido gameplay caratteristico, Armored Core 6 Fires of Rubicon sarà una nuova esperienza d’azione. I giocatori assembleranno e piloteranno il proprio mech con manovrabilità 3D per muoversi liberamente attraverso missioni frenetiche. Affronta sfide difficili e travolgi i tuoi nemici con movimenti dinamici che sfruttano appieno il combattimento a distanza e corpo a corpo.”