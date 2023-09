Xbox ha introdotto nella giornata di ieri, il nuovo controller Xbox Wireless nell’inedita colorazione Astral Purple. La nuance viola dona alla new entry di casa Xbox un aspetto elegante, deciso, e quel tocco di vivacità che arricchirà la collezione di ogni gamer. Il tono viola scuro è ripreso sia nei tasti che nei pulsanti, con una finitura nera opaca sul D-Pad, sui dorsali e sui grilletti, il tutto unito a una cover posteriore completamente bianca.

Per quanto possa sembra un mix di colori che leghino poco fra loro, il risultato finale è indubbiamente convincente e riesce a restituire gli stessi vibe degli altri controller monocromatici usciti nel corso di questi tre anni.

Il nuovo Xbox Wireless Controller Astral Purple è dotato di tutte le caratteristiche tipiche dell’attuale generazione di controller, come il design ibrido del D-Pad, che garantisce ai player un movimento fluido e perfetto per navigare con precisione in mondi di gioco complessi.

Le impugnature testurizzate sui dorsali, sui grilletti e sulla scocca posteriore consentono una presa migliore, mentre il jack da 3,5 mm permette di chattare con gli amici utilizzando delle cuffie compatibili.

Astral Purple

Grazie all’utilizzo del Bluetooth, e del protocollo Xbox Wireless, il controller Astral Purple può collegarsi alle console Xbox Series X|S, Xbox One, PC, smartphone e a tablet. La pratica procedura di switch, inoltre, permette di passare rapidamente fra due piattaforme di gioco salvate nella memoria interna.

La durata della batteria è un elemento cruciale per i giocatori, per questo Xbox propone modelli sempre più performanti e con una battery life 40 ore. Inoltre, grazie al pulsante dedicato “Condividi” i giocatori possono salvare i loro momenti preferiti o l’ottenimento di un achievement complesso.

Infine, utilizzando l’app Xbox Accessories, è possibile rimappare i pulsanti del controller per garantire la migliore esperienza di gioco. Il controller Xbox Wireless Controller Astral Purple è disponibile per il pre-ordine su Microsoft Store da, oramai, qualche ora al prezzo di 64,99€.