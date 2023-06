Il mondo delle console portatili diventa sempre più affolato, e al recente arrivo di ROG Ally si aggiunge ora la nuova ONEXFLY. Si tratta di una console che usa un processore molto molto simile a quello del prodotto Asus; il Ryzen 7 7840U infatti è disponibile anche per altri produttori, anche se Asus ne usa una versione particolare nella sua console portatile.

ONEXFLY sarà presto disponibile come campagna di crowdfunding su Indiegogo; il finanziamento non è ancora iniziato però, quindi non sappiamo quanto costerà. Voc non confermate tuttavia parlano di un valore sopra ai mille euro, che renderebbe la ONEXFLY decisamente poco interessante, in confronto a ROG Ally o Steam Deck.

Oppure potrebbe valerne la pena, visto che ONEXFLY viene da One-Netbook, azienda che si è già fatta conoscere per altre console portatili di fascia alta. Contribuisce al prezzo anche la CPU Ryzen 7 7840U Phoenix a 8 core basata sull’architettura AMD Zen4.

Questa variante dell’APU Ryzen 7040 è di una GPU integrata a 12 CU con architettura RDNA3. Si tratta della migliore APU per prodotti di questo tipo che AMD abbia attualmente in catalogo, se si escludono appunto i chip custom che troviamo però solo su ROG Ally.

In base alle informazioni attualmente disponibili, ONEXFLY sembra essere una promettente console di gioco portatile. Ha un processore potente, un ampio display e un design elegante. Se il prezzo è adeguato, ONEXFLY potrebbe essere una scelta popolare per i giocatori alla ricerca di un dispositivo di gioco portatile.