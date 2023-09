In attesa dell’anticipata apertura della stagione delle offerte, ovvero quella Festa delle offerte Prime che Amazon ha annunciato giusto qualche giorno fa e che, come saprete, farà da apripista al ricchissimo (ed ormai tradizionale) buffet di sconti del Black Friday 2023, noi ci divertiamo comunque a segnalarvi sconti e curiosità presenti tra le pagine dello store, tra cui quella di oggi che, ne siamo certi, manderà in visibilio moltissimi gamer.

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon si è da poco reso disponibile il bellissimo (e collezionabile) Tamagotchi dedicato alla serie Kingdom Hearts, venduto dallo store anche ad un prezzo molto conveniente, visti gli appena 25,95€ richiesti! Un piccolo ma gradevole affare, per un dispositivo che vi permetterà di prendervi cura di una piccola e pixellosa versione di Sora!

Tamagotchi di Kingdom Hearts, chi dovrebbe acquistarlo?

Ovviamente, quando si parla di prodotti così particolari, il pubblico a cui ci si va a rivolgere è molto, ma molto specifico: parliamo dei fan di Kingdom Hearts, a quanti si sono perdutamente innamorati della saga con protagonisti Sora, Paperino e Pippo, e che si delizierebbero nel potersi prendere cura di un piccolo Sora digitale.

Oltre a loro, ovvero a quanti potrebbero davvero voler giocare con questa sfiziosa edizione del classico Tamagotchi, questo prodotto è anche riservato all’attenzione dei vari collezionisti che, specie se si parla di videogame o, più nello specifico, dei brand di Kingdom Hearts e Final Fantasy, sono sempre a caccia di qualche oggetto da aggiungere alla propria collezione, specie perché si tratta di prodotti che, legati come sono ai due brand, finiscono per valere anche un bel po’ nel corso del tempo.

In merito al prezzo: arrivato sul mercato nostrano da poco più di un mese, questo splendido gadget a tema Kingdom Hearts è stato venduto, per lo più, ad un prezzo che si attestava attorno ai 35 euro salvo poi scendere, almeno in tempi di recenti, a sogli molto simili a quella attuale di 25,95€. Qualche giorno fa, in realtà, tale prezzo era arrivato ancora più giù, ma giusto di pochi centesimi, rendendo quindi, anche il prezzo attuale, un ottimo affare per qualsiasi amante della lunga ed originale saga targata Square-Enix. Per altro, va detto, questo prodotto è ancora poco noto sul mercato nazionale, e non è facile immaginare che, una volta sparsa la voce, esso vada velocemente esaurito, causando così anche un innalzamento generale dei prezzi. Quindi meglio approfittarne!

Tamagotchi è un piccolo giocattolo digitale che esiste ormai da oltre 20 anni e che vi permette, di norma, di prendervi cura di una creaturina digitale, mettendola a letto, dandole del cibo e prendendovene cura quotidianamente. Questa versione non è diversa da questa linea ma, a differenza di altre, vi permetterà di prendervi cura di Sora, protagonista di Kingdom Hearts e, per questo, qualora siate dei fan della serie vi suggeriamo caldamente di acquistarlo subito, consultando ora la pagina Amazon dedicata al prodotto, prima che esso vada prevedibilmente esaurito!

