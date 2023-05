Amazon deve avere proprio un amore incondizionato per gli MMO. Dopo New World, Amazon ha infatti annunciato un nuovo videogioco online dedicato al Signore degli Anelli.

A essere sinceri esiste già un prodotto MMO, Il Signore Degli Anelli Online (rilasciato da Turbine nel 2007), non particolarmente eccezionale, ma nutrito da una community molto attiva, di conseguenza la presentazione di un nuovo prodotto di questo tipo non sappiamo quanto realmente possa funzionare, soprattutto in un periodo storico dove questa tipologia di videogiochi sta perdendo sempre più interesse.

A ogni modo, Amazon Games collaborerà con Embracer Group per lo sviluppo di questa nuova esperienza, arriverà su PC e console (non specificate) e includerà le vicende della trilogia originali e de “Lo Hobbit”. A capo della produzione, Amazon Games Orange County, già impegnata dietro a New World.

“Siamo impegnati a offrire ai giocatori giochi di alta qualità, sia attraverso IP originali sia attraverso giochi amati da tempo come Il Signore degli Anelli”, ha dichiarato Christoph Hartmann, VP di Amazon Games.

“Portare ai giocatori una nuova versione de Il Signore degli Anelli è stata a lungo un’aspirazione del nostro team, e siamo onorati e grati che la Middle-earth Enterprises ci abbia affidato questo mondo iconico. Siamo inoltre lieti di ampliare il nostro rapporto con Embracer Group dopo l’accordo con Tomb Raider dello scorso anno, poiché si sono dimostrati ottimi collaboratori.”

“Il mondo della Terra di Mezzo continua a dimostrarsi un terreno infinitamente fertile per i creatori, e Amazon Games ha una passione per la costruzione di mondi immersivi e avvincenti e per la pubblicazione di giochi per un pubblico globale”, ha dichiarato Lee Guinchard, CEO di Freemode.

“Abbiamo la chiara ambizione di creare prodotti di intrattenimento di altissima qualità per questa IP, sia che utilizziamo risorse interne sia che collaboriamo con i migliori partner del settore che completano le nostre capacità. Ci stiamo impegnando al massimo per realizzare un MMO che renda giustizia all’ampio universo della Terra di Mezzo e che appassioni i giocatori di tutto il mondo”.