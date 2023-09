Probabilmente i più giovani fra voi non si ricorderanno che anni fa, quando Xbox Live nacque assieme alla prima, iconica, Xbox, Microsoft siglò alcune partnership con diversi provider di carte di credito, con l’obbiettivo di proporne delle varianti, puramente, estetiche che attraessero i giocatori.

In Italia quella partnership arrivo grazie ale Poste Italiane, le quali proposero una PostePay, in edizione limitata Xbox Live, che veniva distribuita in bundle con pro Evolution Soccer, permettendo quindi a tutti i giocatori maggiorenni di avere una carta di credito ricaricabile, logata Xbox.

Al netto di questo piccolo momento nostalgia, oggi Xbox ci riprova ma questa volta facendo le cose più in grande e siglando una partnership esclusiva con Barclay US per dare vita alle Xbox Mastercard.

Queste peculiari carte di credito, tutte griffate Xbox, verranno rilasciate inizialmente il prossimo 21 settembre, esclusivamente per gli utenti iscritti al programma Xbox Insider, residenti negli USA. Nel 2024, invece, comincerà un graduale rollout per gli utenti comuni, sempre residenti negli Stati Uniti.

Per quanto al momento non siano state rilasciate dichiarazioni in merito all’arrivo di queste carte di credito sul suolo europeo, è interessante scoprire che questa iniziativa non si ferma alla semplice personalizzazione delle Mastercard ma saranno previsti dei benefici esclusivi, in forma di un programma di raccolta punti, che permetteranno ai giocatori di riscattare giochi, e add-on di varia natura, sullo store ufficiale di Xbox.