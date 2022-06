Sono anni che gli appassionati della serie di Silent Hill sognano il ritorno di questo amatissimo e storico franchise. Dopo la dolorosa cancellazione del Silent Hills di Hideo Kojima e Guillermo Del Toro solo i rumor hanno riportato sotto i riflettori il nome della nota saga horror, ma fino ad oggi non c’è mai stata alcuna conferma ufficiale. Mancano pochi giorni e cominceranno una sfilza di eventi videoludici, i quali riaccendono le speranze nei fan.

In attesa di scoprire se veramente assisteremo al ritorno della serie Konami, un gruppo di appassionati sta realizzando tutta una serie di tributi a Silent Hill. Uno dei più recenti ci farà sicuramente strabuzzare gli occhi, dato che ci presenta un remake fan-made del secondo capitolo del brand, ovvero l’iterazione che più è rimasta nei cuori degli appassionati, in Unreal Engine 5.

Questo remake è stato realizzato dal canale YouTube conosciuto come ‘TeaserPlay’, un utente che in queste ultime settimane si sta facendo notare per tutte le sue realizzazioni. Per creare questo teaser del remake fan-made di Silent Hill 2, lo youtuber ha usato la tecnologia Lumen per il rendering dei riflessi e delle texture, e ha cercato di trasportare l’atmosfera profonda e orrorifica del gioco originale in Unreal Engine 5.

Stando a una serie di rumor recenti, sembrerebbe che Konami abbia affidato a dei team esterni nuovi progetti legati al brand di Silent Hill, e uno di questi sarebbe proprio il remake del secondo capitolo. Sarà davvero così? Per il momento possiamo solo attendere comunicazioni ufficiali.