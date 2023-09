Quando si pensa a un titolo come Assassin’s Creed, vengono in mente assassini, edifici storici mozzafiato e una trama ricca di misteri. Ma cosa succede quando tutto questo si fonde con la comodità di una sedia da gaming di alta qualità? Vi annunciamo, infatti, che ora è disponibile il preorder la sedia gaming ufficiale di Assassin’s Creed su Amazon!

Come è facile immaginare, questa sedia è ispirata alla celebre serie di videogiochi e presenta texture e colori che richiamano il protagonista del franchise. L’acquisto di questa sedia vi consentirà di immergervi nelle vostre avventure virtuali nel mondo di Assassin’s Creed, garantendo il massimo comfort e uno stile inconfondibile.

Sedia gaming Assassin’s Creed, chi dovrebbe acquistarla?

Innanzitutto, è una scelta naturale per i fan accaniti della saga di Assassin’s Creed e per coloro che cercano un modello che non si limiti a personalizzazioni sulla parte relativa alla seduta, ma che abbia degli accorgimenti estetici anche sulle ruote di supporto. Quest’ultime, infatti, riprendono parte della colorazione superiore, facendo in modo che l’intera struttura della sedia si abbini ancora meglio a un eventuale postazione di gioco a tema Assassin’s Creed. Inoltre, è ideale anche per coloro che cercano una sedia robusta e confortevole, realizzata con materiali di qualità e dotata di braccioli regolabili. Queste accortezze fanno sì che possa essere usata anche per lo studio, andando ben oltre al pensiero che sia solo una sedia da collezione.

Il prezzo di preordine è di 199,99€, ma c’è un dettaglio importante che potrebbe spingervi ad effettuare l’acquisto in anticipo, prima della data di uscita ufficiale prevista per il 24 settembre. Amazon garantisce infatti il prezzo minimo garantito su questo prodotto, il che significa che se il prezzo dovesse diminuire prima dell’uscita, pagherete meno del prezzo di preordine. Ciò avviene per i prodotti che non sono ancora stati lanciati, poiché i prezzi possono variare tra la fase di preordine e il momento dell’uscita effettiva.

La sedia gaming ufficiale di Assassin’s Creed non è solo unica, ma anche elegante. Il rivestimento in poliuretano è facile da pulire e mantiene la sua bellezza nel tempo. Le cuciture di alta qualità e il logo completamente ricamato la aiutano a conferire un tocco di classe in qualsiasi stanza o postazione di gioco. Insomma, un articolo di sicuro interesse per gli appassionati di gaming, motivo per cui vi invitiamo a darle un’occhiata più approfondita sulla pagina dedicata.

