Assassin’s Creed Champion: doppia ambientazione e data, primi indizi

Sono passati solamente pochi mesi dal lancio di Assassin’s Creed Valhalla e già si comincia a parlare del prossimo capitolo principale della saga Ubisoft. Non è affatto la prima volta che le attenzioni verso il futuro del franchise degli assassini siano poste così presto, ma essendo una serie di giochi dall’uscita molto frequente non è raro che i primi rumor emergano a pochi mesi dall’uscita più recente. È questo il caso di Assassin’s Creed Champion, quella che sembra essere la prossima iterazione della saga.

Queste prime anticipazioni sono state rilasciate su 4chan dall’utente “assassinsfan2020”, il quale dapprima ha svelato diversi dettagli relativi al DLC finale di Valhalla, e poi si è concentrato a parlare di Assassin’s Creed Champion. Questo nuovo titolo della saga Ubisoft, a quanto pare, andrebbe a collegarsi direttamente con gli avvenimenti dell’ultimo DLC d Valhalla, il quale porterà Eivor e compagni in Francia, più precisamente a Parigi.

A questo indizio si ricollega la teoria (non possiamo definirla altrimenti al momento) dell’utente 4chan. Assassin’s Creed Champion, nome in codice momentaneo per il progetto, dovrebbe essere annunciato nel periodo dell’E3; o direttamente alla fiera di Los Angeles o durante un nuovo Ubisoft Forward. Il titolo sarà ambientato sia in Francia che in Germania, proponendo una doppia ambientazione.

Assassin's Creed: Unity (2014)

A concludere questa prima informata di dettagli è la data di uscita. Sempre secondo l’utente, Assassin’s Creed Champion uscirà nei primi mesi del 2022. Come al solito, mancando ancora qualsiasi conferma ufficiale da parte di Ubisoft, vi consigliamo di prendere queste informazioni con delle pinze belle grosse; almeno fino al momento in cui riceveremo dettagli reali sul prossimo capitolo della saga di Assassin’s Creed. Cosa ne pensate di questi primi rumor dedicati alla saga Ubisoft? Fateci sapere la vostra nei commenti.