Assassin’s Creed Discovery Tour Antica Grecia: a Milano ci sarà una speciale lezione condotta da uno storico

Assassin's Creed Discovery Tour Antica Grecia sarà il grande protagonista di una lezione condotta da uno storico a Milano; ecco i dettagli.

Come ormai tutti ben sappiamo, il videogioco può tranquillamente andare oltre il proprio scopo in qualità di “giocattolo” e può essere sfruttato anche per fini didattici, sopratutto se gli sviluppatori creano una modalità apposita, sfruttabile come strumento educativo. Un lampante esempio è Assassin’s Creed Discovery Tour: Antica Grecia, in pratica un museo interattivo liberamente esplorabile. Questo mezzo di apprendimento sarà protagonista di un’esclusiva e particolare lezione di storia, in programma venerdì 4 ottobre al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. A guidare gli studenti alla scoperta della cultura greca in modo innovativo e divertente sarà lo storico Maxime Durand.

La Storia è protagonista assoluta di Assassin’s Creed Odyssey Discovery Tour Antica Grecia; questa modalità, in caso non lo sappiate, permette di esplorare il mondo di gioco senza combattimenti e i normali limiti imposti dall’esperienza di gioco. Ci sono 29 regioni, 300 stazioni di studio visitabili tramite un tour diviso in cinque temi: filosofia, città famose, vita quotidiana, guerra e mitologia; ci saranno anche guide famose come Leonida, Socrate e vari altri personaggi.

Durante la lezione a Milano, lo storico di Ubisoft Montreal Maxime Durand racconterà il backstage e svelerà i segreti che stanno dietro la creazione delle opere d’arte visibili nel gioco.

L’appuntamento con Assassin’s Creed Discovery Tour: Antica Grecia sarà venerdì 4 ottobre 2019 alle 11.00 al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano in via San Vittore, 21. Ci saranno anche una serie di postazioni di gioco tramite le quali gli studenti potranno, in prima persona, esplorare l’Antica Grecia; le postazioni rimarranno a disposizione degli ospiti del Museo per tutto il weekend. Diteci, cosa ne pensate di questa iniziativa?