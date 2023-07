Con l’imminente uscita di Assassin’s Creed Mirage, Ubisoft e OWO hanno deciso di farvi sperimentare la via dell’assassino in una forma del tutto inedita. Le due aziende, infatti, hanno annunciato il lancio di un’edizione limitata, dedicata proprio a Mirage, della maglietta con feedback aptico di OWO, un indumento tecnologico capace di trasmettere ad alcune sezioni del busto dell’utente le stesse sensazioni che si percepirebbero subendo urti, impatti, tagli e forze di compressione.

La linea guida di questa idea? Assicurarvi che Basim, il protagonista di Assassin’s Creed Mirage, segua per davvero la via dell’assassino, altrimenti vi ritroverete a percepire ogni colpo dei frenetici scontri corpo a corpo in cui farete finire il malcapitato protagonista.

La maglietta con feedback aptico, dedicata ad Assassin’s Creed Mirage, sarà limitata a soli 100 pezzi e, al netto della personalizzazione esclusiva, ripropone lo stesso feedback aptico già nella precedente Founder Limited Edition di OWO.

Questo prodotto viene fornito con dieci punti di sensazione aptica (i punti in cui la tuta può comprimersi e decomprimersi per simulare i vari impatti), elettrodi ad alta conduttività da 100 ohm, connettività Bluetooth 5.2 e una batteria USB Type-C ricaricabile, la quale garantisce circa otto ore di autonomia… decisamente più che sufficienti per soffrire assieme a Basim

L’edizione dedicata ad Assassin’s Creed Mirage, inoltre, si presenta con alcune caratteristiche esclusive, quali una stampa personalizzata dedicata al gioco, l’essere realizzata completamente in lycra, 20 cuscinetti in gel, una custodia esclusiva e, naturalmente, una copia digitale di Assassin’s Creed Mirage.

Fortunatamente, gli utenti possono personalizzare la loro esperienza, gestendo l’intensità del feedback, in base alla loro soglia del dolore, attraverso il dispositivo OWO e l’applicazione mobile. Attraverso questi due strumenti, gli utenti potranno fare in modo che un proiettile da 50 mm sia paragonabile al più leggero schiaffo del mondo, o che il fendente di una lama celata, si riveli essere meno noioso di una puntura d’insetto.

Infine, la maglietta OWO dedicata ad Assassin’s Creed Mirage, offre una “libreria di sensazioni”, la quale potrà simulare un numero davero vario di esperienze diverse dal, mero, dolore, quali il contatto della pelle con il vento, la tensione muscolare dovuta dallo stress, la sensazione di compressione della pelle in seguito a una caduta libera e così via.