Ubisoft ha fatto il punto sull'intera saga di Assassin's Creed, tracciando una mappa dettagliata di ciò che attende i giocatori nei prossimi mesi. L'aggiornamento, firmato dal team della celebre serie stealth-action, arriva insieme a una notizia istituzionale di rilievo: Jean Guesdon, figura storica del franchise, è tornato a bordo con un doppio ruolo che lo vede contemporaneamente Head of Content e Creative Director.

Ciò che subito ci è saltato all'occhio nel comunicato sono poche righe, che però danno una grande conferma: Black Flag Remake si farà. L'immagine che vedete qui sotto, già di per sé evocativa, è accompagnata da un messaggio che fuga ogni dubbio: "Ci sono molte voci che circondando Assassin's Creed, ma alcune hanno più vento nelle vele. Tenete i canocchiali puntati all'orizzonte.

Il primo anniversario di Assassin's Creed Shadows cade il 20 marzo, e il team di sviluppo ha voluto celebrarlo pubblicamente con un livestream sul canale Twitch ufficiale di Ubisoft, in programma alle 19 ora italiana. L'evento sarà l'occasione per fare un bilancio dell'anno trascorso, rivelare i vincitori del Parkour Challenge lanciato nei mesi scorsi e distribuire premi e contenuti ai fan collegati. Non mancheranno, si legge tra le righe, alcune sorprese.

Il team ha riconosciuto esplicitamente il contributo dei giocatori nell'evoluzione del gioco: i miglioramenti al sistema di parkour, introdotti con gli aggiornamenti più recenti, sono stati plasmati direttamente dalle sessioni di feedback organizzate sia online che in presenza con i creator e i giocatori più coinvolti. Un approccio collaborativo che Ubisoft dichiara di voler mantenere come metodo di lavoro anche per i progetti futuri. Con il compimento del primo anno, tuttavia, Shadows entra nella sua fase finale di supporto: gli aggiornamenti si faranno meno frequenti e più contenuti, anche se non mancheranno ancora alcune novità.

Nulla è vero. Tutto è permesso. Ma alcune voci hanno più vento nelle vele.

Il progetto su cui si concentra la curiosità della comunità è Codename HEXE, sviluppato dallo studio Ubisoft Montreal con un team di veterani. Le informazioni ufficiali rimangono scarse per scelta: si tratta di un'esperienza narrativa, dal tono più cupo rispetto ai capitoli recenti, ambientata in un momento cruciale della storia. Guesdon ha assunto la direzione creativa del progetto mantenendo anche il suo ruolo di Head of Content, e il messaggio agli appassionati è di pazienza: il silenzio comunicativo attuale è funzionale alla costruzione di qualcosa di ambizioso, e la finestra per nuove rivelazioni si aprirà quando il gioco sarà pronto a mostrarsi.

Più vicino, almeno concettualmente, appare Codename INVICTUS, un'esperienza multiplayer competitivo in soggettiva diversa da qualsiasi cosa la serie abbia proposto finora. A guidarne lo sviluppo è un team di Ubisoft Montreal con una lunga esperienza su For Honor, il gioco di combattimento medievale della stessa casa editrice. Il progetto punta su un approccio di tipo "test and learn", coinvolgendo presto i giocatori per raccogliere feedback nelle fasi iniziali. Il team ha precisato che i rumor circolati nelle ultime settimane non corrispondono esattamente alla realtà del progetto.

Oltre a questi due titoli, Ubisoft ha confermato che diversi altri progetti sono in lavorazione a stadi differenti. Tra questi figura Assassin's Creed Jade, il capitolo per dispositivi mobile ambientato nella Cina antica. Si lavora anche al ritorno della modalità cooperativa nella saga — una funzione molto apprezzata dai fan, presente in passato in titoli come Unity e Black Flag, e poi abbandonata. Un progetto iniziale è stato invece accantonato, ma le lezioni apprese stanno già influenzando le direzioni future.

Sul fronte della serie televisiva live-action targata Netflix, il messaggio di Ubisoft è inequivocabile: le novità sono imminenti. La produzione è in corso da tempo e alcune notizie sul cast sono già trapelate nelle ultime settimane. L'azienda invita i fan a non distogliere lo sguardo dai propri canali nelle prossime settimane.

Chiude l'aggiornamento una notizia per gli appassionati dei titoli storici del franchise: Assassin's Creed Unity, il capitolo ambientato nella Parigi rivoluzionaria del Settecento, riceve finalmente una patch gratuita per portare il gioco a 60 fotogrammi al secondo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Un aggiornamento atteso da anni dai giocatori console, che potranno così riscoprire le acrobazie di Arno Dorian con una fluidità fino ad ora riservata ai PC. Per i possessori di Xbox, dal 2 al 6 aprile sarà possibile giocare gratuitamente a diversi titoli della serie nell'ambito degli Xbox Free Play Days, un'iniziativa periodica che permette di provare giochi a costo zero per periodi limitati.