Lo scorso week end abbiamo finalmente potuto assistere a una presentazione ricca di novità riguardo alla saga di Assassin’s Creed e al suo futuro. Tra una diversità di annunci tutti diversi e che sono sfociati anche al di fuori dal medium videoludico, Ubisoft ha anche alzato il sipario su Assassin’s Creed Infinity: quello che non sarà un nuovo capitolo del franchise, ma una vera e propria piattaforma che permetterà ai giocatori di godere di una serie di esperienze tutte diverse e che cambieranno di gioco in gioco.

La prima presentazione di Assassin’s Creed Infinity ha lasciato gli appassionati con più dubbi che certezze, dato che di quella che sarà la nuova piattaforma ci sono ancora più ombre che luci. Non è chiaro, infatti, in che modo Infinity ci porterà a usufruire le varie esperienze principali, e non, che Ubisoft svilupperà per il brand di Assassin’s Creed. A fare chiarezza, però, ci ha pensato di recente Marc-Alexis Côté, il project leader dietro al progetto Infinity.

Il tutto è avvenuto all’interno di una nuova intervista rilasciata alla redazione di IGN USA, dove Marc-Alexis Côté ha dichiarato quanto segue: “Assassin’s Creed Infinity sarà una casa per una varietà di giochi di diversi generi e longevità. Potrete anche acquistare Codename RED come un gioco fisico, ma la prima cosa che vedrete quando verrà avviato sarà l’hub di Infinity, così da rendere tutto coerente. Potrete anche acquistare il secondo gioco di Infinity, Codename HEXE separatamente”.

Quindi Assassin’s Creed Infinity non proporrà una rivoluzione assoluta in termini di rilascio dei prossimi titoli del franchise Ubisoft. Se siete ancora molto affezionati a possedere le copie dei videogiochi in versione fisica niente paura: sebbene i prossimi Assassin’s Creed faranno parte di una piattaforma unica, potrete continuare ad ampliare la vostra collezione fisica di videogiochi della serie anche con Codename Red e Codename HEXE.