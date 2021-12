Assassin’s Creed, la trilogia più apprezzata sarebbe in arrivo su Switch

Stando ad un rumor apparso in rete, i capitoli di Assassin’s Creed con protagonista Ezio Auditore sarebbero in arrivo su Nintendo Switch. Ubisoft sarebbe infatti in procinto di lanciare la trilogia che include i tre giochi che debuttarono all’epoca PlayStation 3 e Xbox 360 sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Andiamo con orddine: Ubisoft aveva già riproposto, oramai ben cinque anni fa, Assassin’s Creed: The Ezio Collection su PlayStation 4, Xbox One e ovviamente PC. Il pacchetto includeva i tre giochi con protagonista Ezio Auditore, ovvero il secondo capitolo, Brotherhood e Revelations. Si tratta dei tre giochi più apprezzati della serie da parte del pubblico e della critica e rappresentano anche i primi giochi con cui venne dato il via alla serialità del gioco, che portò ovviamente alla pubblicazione di un gioco della serie ogni anno. Ora la collection sarebbe pronta a sbarcare anche su Nintendo Switch, almeno stando all’insider Nate di Direct-Feed Games.

“Esatto: a breve Ezio sbarcherà su Switch”, si legge nel tweet lanciato nella notte italiana. Difficilmente Nate si riferisce solamente al secondo capitolo di Assassin’s Creed, più probabile invece che Ubisoft sia al lavoro sul porting della già sopracitata Collection. La mossa non sarebbe neanche così assurda. Il publisher e sviluppatore franco canadese ha spesso optato per dei porting verso qualsiasi tipo di piattaforma, molto più facili da sviluppare e in grado di trovare il favore di pubblico e critica.

The best Assassin's Creed is coming to Switch. That's right; Ezio will soon find his way to the Nintendo Switch. pic.twitter.com/24bkAzmMZF — Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) December 4, 2021

Ovviamente, come di consueto in questi casi, vi invitiamo ad attendere eventuali annunci ufficiali da parte di Ubisoft. La possibilità di vedere Assassin’s Creed 2, Brotherhood e Revelations su Nintendo Switch è comunque reale considerato anche la facilità del porting, ma è sempre bene prendere il tutto con le pinze. Vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze e vi riporteremo aggiornamento ufficiali e se saranno disponibili.