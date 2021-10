Assassin’s Creed: l’intera saga in forte sconto sul Microsoft Store

Che siate veterani o novizi per il brand di Assassin’s Creed, c’è sempre tempo per vivere o rivivere per la sua interezza una delle saghe videoludiche più amate della storia recente del medium videoludico. Proprio in queste ore, potete approfittare di un forte sconto su praticamente tutti i giochi che compongono questo brand, dai principali fino agli spin-off.

A proporci questi saldi imperdibili è il Microsoft Store della famiglia di console Xbox, grazie al quale possiamo trovare letteralmente tutti i giochi che hanno forgiato ed evoluto nel tempo la saga di Assassin’s Creed, tutti scontati fino al 75%.

Oltre ai capitoli principali, tra i quali è scontato anche il più recente Valhalla, il catalogo messo a disposizione presenta anche i vari spin-off, le versioni complete con tutti i DLC e i capitoli facenti parte della saga Assassin’s Creed Chronicles.

Il nostro consiglio è quello di affrettarvi se volete recuperare tutta la saga o qualche capitolo in particolare che vi manca, dato che questi sconti saranno attivi fino al 25 ottobre.