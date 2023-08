Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, l’attesissimo Assassin’s Creed Mirage è finalmente entrato in fase gold il che, per noi, si traduce in un anticipo dell’uscita del gioco che, rispetto alle premesse, arriverà sul mercato addirittura con una settimana di anticipo, ovvero il prossimo 5 ottobre!

Una notizia certamente meravigliosa per i tanti giocatori (e fan) in giro per il mondo, in concomitanza della quale abbiamo pensato di ricordarvi che su Amazon è disponibile in preorder quella che, almeno a nostro giudizio, è la versione migliore del gioco, specie per il suo eccellente rapporto qualità/prezzo.

Stiamo parlando dell’esclusiva “Launch Edition”, ovvero dell’edizione che Ubisoft ha realizzato esclusivamente per Amazon, e che va ad affiancarsi alla più nota “Deluxe Edition”. Di che si tratta, e perché conviene? Perché, sostanzialmente, parliamo di un’edizione celebrativa per l’uscita del gioco, disponibile solo su Amazon, e che al prezzo molto vantaggioso di soli 49,99€ vi regalerà una serie di contenuti inclusi e collezionabili.

A differenza della “Deluxe Edition”, la “Launch Edition” non include infatti contenuti digitali, ma piuttosto un set di litografie ispirate al gioco, oltre che una mappa cartacea della città di Baghdad, il luogo in cui saranno ambientate le avventure dell’assassino Basim. Oltre a ciò, il gioco stesso sarà incluso in un’elegante custodia rigida in cartone, conferendo all’edizione un aspetto di lusso e collezionabile.

Non solo: chi prenota la “Launch Edition” riceverà anche un codice extra via email al momento del lancio del gioco, che darà accesso a una missione esclusiva chiamata “I quaranta ladroni”, un richiamo al celebre racconto de “Le mille e una notte”.

Considerando che la Deluxe Edition ha un costo superiore di 10 euro (costa infatti 59,99€), ma che è priva di qualsivoglia bonus fisico, diremmo che a meno che non abbiate a cuore gli oggetti estetici presenti in quest’ultima, la Launch Edition in esclusiva per Amazon è certamente l’edizione ideale per tuffarsi nel cuore della calda città di Baghdad.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi ad effettuare il preorder del gioco, consultando subito la pagina Amazon dedicata ad AC Mirage, così che possiate prenotare questa splendida e conveniente edzione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!