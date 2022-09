Era un po’ il segreto di Pulcinella, ma finalmente ci siamo: Ubisoft ha svelato ufficialmente Assassin’s Creed Mirage durante il suo show, ovvero l’Ubisoft Forward. Un reveal, quello del publisher e sviluppatore franco canadese, che ha saputo guidarci attraverso quello che sarà il futuro della serie, tra cui spunta un gioco mobile in collaborazione con Netflix.

Il reveal del nuovo gioco è stato introdotto da Yves Guillemot, che ha avuto modo di presentare questo speciale segmento dedicato a tutta la storia del franchise. La presentazione si è aperta con un recap generale della serie e dell’impatto che ha avuto nel mondo dei videogiochi, con un montaggio speciale dei vari giochi del franchise: dalla prima, indimenticabile avventura fino ai giochi più moderni, come Valhalla e Origins. Chiaramente c’è stato poi tempo di dare uno sguardo al primo trailer di Assassin’s Creed Mirage, che ha introdotto l’ambientazione irachena e il nuovo protagonista.

Il filmato, che trovate poco più in basso, sembra confermare un ritorno alle atmosfere del primo, storico capitolo. Con un’ambientazione medio orientale, d’altronde, non poteva essere altrimenti. Dal filmato, ovviamente in computer grafica, si possono scorgere ambienti di gioco decisamente evocativi e Basim sembra un protagonista che non ha nulla da invidiare alla caratura di altri, grandi protagonisti di questa serie, come per esempio Ezio Auditore o Altair.

Assassin’s Creed Mirage sarà però anche un’occasione per Ubisoft, ovvero quella di tornare a scoprire il suo passato. A differenza delle altre iterazioni, divenute sempre più complesse a livello di gioco, con l’aggiunta di elementi RPG, in realtà questo nuovo capitolo si rifarà ai primi titoli della serie, abbandonando dunque la struttura da gioco di ruolo. Il gioco sarà fortemente narrativo, con un’importanza al parkour e allo stealth, oltre che ovviamente ai vari omicidi in grado di essere portati a termine da Basim, il nuovo protagonista di questa avventura.

Assassin’s Creed Mirage sarà disponibile dal 2023 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X e al momento è disponibile per il pre-order, inclusa una splendida Collector’s Edition, con tanto di statua di Basim.