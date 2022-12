Dopo il reveal, avvenuto a settembre, di Assassin’s Creed Mirage non si è saputo praticamente più nulla. È comprensibile: Ubisoft è ancora impegnata a rendere Valhalla un gioco enorme, tanto che il supporto continua ad andare avanti. In attesa di scoprire ulteriori informazioni sul prossimo gioco della serie (che sarà completamente diverso rispetto al passato, con tanto di ritorno alle origini rispetto ai capitoli più moderni), Tom Henderson, noto insider che molto spesso ha saputo anticipare reveal decisamente importanti afferma di essere in possesso della finestra di lancio del nuovo gioco di casa Ubisoft.

In un articolo pubblicato sul suo sito web, Henderson afferma che Assassin’s Creed Mirage era inizialmente previsto per i primi mesi del 2023, ma purtroppo il gioco sarebbe stato rimandato due volte, almeno internamente. Ubisoft ora avrebbe in programma di lanciare il nuovo titolo del franchise ad agosto 2023 e si tratterebbe di una scelta sicuramente audace.

Come ben sappiamo, ci sono due momenti precisi nell’anno in cui i negozi (digitali e fisici) vengono invasi di giochi tripla A o comunque dal forte potenziale commerciale. Il primo è il periodo delle festività, ovvero da ottobre a dicembre. Il secondo, invece, intorno a metà anno. Sono pochissimi i giochi che escono in estate e un eventuale Assassin’s Creed lanciato proprio ad agosto potrebbe essere un caso più unico che raro. Ovviamente tutto dipenderà anche da altre, eventuali uscite che l’editore (e non solo) ha in serbo per i giocatori: nel caso dovessero debuttare nuovi progetti, infatti, è molto probabile che questa finestra di lancio sia stata decisa per non perdere neanche una vendita. Un qualcosa di già visto, soprattutto nel caso di prodotti più piccoli.

Al momento vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute cautele. Nonostante Henderson abbia sempre saputo anticipare eventuali annunci, dobbiamo sempre attendere la conferma ufficiale da parte del publisher e sviluppatore. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori novità in merito.