L’Ubisoft Forward di settembre è stato decisamente all’insegna di Assassin’s Creed. Il titolo ha ricevuto un vero e proprio showcase che si è concluso in una serie di annunci relativi al futuro della serie. Tra le moltissime novità, abbiamo visto anche il primo trailer per il prossimo capitolo: Assassin’s Creed Mirage. Alcuni giocatori, tuttavia, hanno notato una classificazione insolita per gli standard della serie.

Andando a cercare tra i preordini per Assassin’s Creed Mirage, infatti, molti giocatori hanno notato la dicitura “AO” (Adults Only). Questo lascia intendere che il titolo di Ubisoft è potenzialmente riservato ai soli adulti. In realtà, come ha tenuto a precisare lo stesso studio poco dopo, questa valutazione è stata fatta per errore e non è definitiva. Il rating del titolo è, infatti, ancora in sospeso e, pertanto, ciò che è apparso negli store online non riflette la verità. Gli sviluppatori, infatti, hanno confermato che le pagine si aggiorneranno presto con la classificazione corretta.

Per contestualizzare meglio il problema dietro una valutazione per soli adulti, basti pensare che esso è riservato a pochissimi giochi. Si tratta, infatti, della classificazione più alta che un gioco possa ricevere. Negli store online, questo livello è stato raggiunto perché la pagina di Assassin’s Creed Mirage riporta: nudo, gore e violenza, gioco d’azzardo e tematiche sessuali. Tuttavia, nessuno degli altri capitoli di Assassin’s Creed ha mai raggiunto tale livello di classificazione ed è altamente improbabile che questo accada adesso.

Anche se non abbiamo ancora una data di uscita certa, sappiamo che Assassin’s Creed Mirage arriverà nel corso del 2023. L’anno successivo, probabilmente, toccherà a molti degli altri progetti svelati nel corso dell’Ubisoft Forward. I più attesi sono certamente Codename Red (ambientato nel Giappone feudale) e Assassin’s Creed Infinity. Quest’ultimo, seppur con un po’ di confusione, sembra essere un vero e proprio contenitore per i titoli della saga.