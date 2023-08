Ormai non manca molto e, finalmente, tra qualche mese scopriremo di più sul passato di Basim, controverso ma interessante personaggio conosciuto nel corso di Assassin’s Creed Valhalla, e le cui sorto sono diventate, come saprete, a dir poco “centrali” per lo sviluppo del futuro della serie.

Il gioco, del resto, sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 12 ottobre e personalmente non vediamo l’ora di metterci le mani sopra e se, per quanto riguarda voi, il mood è il medesimo, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata ad Amazon e, in particolare, alla prenotazione di un’edizione esclusiva del gioco che, a nostro giudizio, è attualmente anche più interessante della Deluxe Edition!

Stiamo parlando dell’esclusiva “Launch Edition”, prodotta appositamente per Amazon per celebrare il lancio del gioco, ed il cui prezzo è davvero molto conveniente, essendo fissato ad appena 49,99€! Un’offerta budget da non perdere, soprattutto se consideriamo i contenuti inclusi nell’edizione.

Rispetto alla “Deluxe Edition”, la “Launch Edition” non include DLC aggiuntivi, ma si propone con qualcosa di unico e, certamente, più interessante per i collezionisti del brand, ovvero un set di litografie basate sul gioco e una mappa della città di Baghdad, luogo in cui il titolo è ambientato. Il gioco stesso sarà incluso in uno slipcase in cartone rigido, rendendo questa edizione non solo più collezionabile, ma anche più lussuosa.

Inoltre, con la Launch Edition riceverete un codice extra via email al momento del rilascio del gioco, che permetterà di accedere a una missione aggiuntiva ed esclusiva chiamata “I quaranta ladroni”, chiaramente ispirata al celebre racconto de “Le mille e una notte”.

Senza dubbio, questa edizione rappresenta una sorpresa inaspettata per i fan del brand. Non solo pagherete meno per il gioco, ma otterrete anche contenuti fisici e da collezione assenti nelle altre edizioni! Non perdete l’occasione di prenotare la vostra copia della Launch Edition di Assassin’s Creed Mirage su Amazon e preparatevi ad immergervi in un’avventura epica nel cuore di Baghdad.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente all’acquisto, invitandovi a visitare subito la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate completare il preorder di questa esclusiva ed interessante edizione di AC: Mirage.

