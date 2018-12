Assassin’s Creed Odyssey: chi è più scelto tra Alexios e Kassandra?

Per la prima volta nel franchise di Assassin’s Creed, all’interno di Odyssey è possibile scegliere quale personaggio interpretare tra due: abbiamo infatti Alexios, uomo, e Kassandra, donna. Certo, già in Syndicate erano presenti due personaggi, nello specifico fratello e sorella, ma in quel caso era d’obbligo usarli entrambi. In questa nuova iterazione, invece, è necessario fare una scelta che rimane definitiva per tutta la partita.

Quale dei due è stato scelto di più? A rivelarcelo è il director del gioco, Scott Phillips. La risposta è: Alexios, ben due terzi dei giocatori hanno optato per lui. Si tratta di un risultato sorprendente, per Phillips, il quale afferma che tramite i primi testi di gioco la percentuale era vicino al 50 e 50.

Phillips dice, in traduzione: “Ora come ora, siamo a due terzi per Alexios e un terzo per Kassandra. La cosa interessante è che, durante i test di prova, era praticamente 50/50. Sono sorpreso, mi aspettavo una divisione più equa o, addirittura, una percentuale superiore per Kassandra. L’idea di scelta è un elemento chiave dei nostri giochi ed è talmente ben realizzata che persino noi siamo sorpresi dei risultati.”

Non è chiaro se questo valore è stato calcolato anche basandosi su run multiple di uno stesso giocatore e non sappiamo nemmeno tramite quali piattaforme è stato definito. In ogni caso sono risultati interessanti: voi chi avete scelto?