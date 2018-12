Assassin’s Creed Odyssey gratis su PC: ecco come ottenerlo grazie a Google

È possibile ottenere una copia gratuita per PC di Assassin’s Creed Odyssey tramite Project Stream, ovvero il servizio di streaming per videogame di Google. Per essere ancora più chiari, non intendiamo dire che è possibile giocare all’opera in modo gratuito tramite Project Stream.

Se, entro il 15 gennaio 2019, ci si iscrive e si testa il gioco tramite Project Stream per almeno un’ora, è possibile ottenere una copia gratuita del gioco legata al proprio account Uplay. Ovviamente sono necessari sia un account Google che un account Uplay.

Inoltre, si otterranno anche 1000 crediti Helix, ovvero la moneta in-game della serie. Questi crediti non saranno validi dopo il 15 gennaio, ma ogni acquisto eseguito tramite essi rimarrà attivo. Se già si possiede una copia del gioco legata all’account Uplay, non è possibile ottenerne una seconda o un risarcimento.

Project Stream pare essere un servizio cloud-based di ottima qualità, per quanto per ora sia solamente disponibile con Odyssey. Più informazioni in merito sono disponibili a questo indirizzo, comprese le specifiche legate all’iscrizione a Project Stream.