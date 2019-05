Assassin’s Creed Odyssey mostrato con tecnologia Ray Tracing

Assassin's Creed Odyssey si mostra in un video mentre è alle prese con la tecnologia Ray Tracing. Trovate il video nella nostra notizia.

Assassin’s Creed Odyssey è l’ultimo capitolo della saga creata presso gli studios Ubisoft. Un capitolo di successo che ha portato i propri giocatori nella Grecia antica, impersonando due guerrieri fratelli: Kassandra e Alexios. Il gioco mette il giocatore di fronte alla possibilità di poter affrontare il filo narrativo della storia raccontata in due modi diversi. Avendo infatti la possibilità di scegliere inizialmente uno dei due personaggi, il giocatore ha la possibilità di intraprendere un cammino diverso dall’altro personaggio giocabile, portandolo a vivere un’esperienza di guerra del Peloponneso diversa.

Assassin’s Creed Odyssey offre una grafica in terza persona superiore a quella incontrata dai suoi predecessori, e grazie ad alcuni modder amatoriali è possibile vedere il titolo dall’ambientazione greca cimentarsi con la tecnologia Ray Tracing. I modder hanno agito in modo del tutto simile alle mod applicate a giochi come GTA 5, come gli strumenti messi a disposizione dall’autore Reshade. Nel video che trovate poco sotto è possibile vedere una Greci diversa da come avete incontrato se avete giocato ad Assassin’s Creed Odyssey, dove è possibile incontrare un sistema di illuminazione diverso.

Ovviamente trattandosi di un puro test, la complessità dell’algoritmo e la “pesantezza” del rendering utilizzato dal modder si fanno sentire molto. Il framerate del gioco fatica a rimanere stabile e quando incontra maggiori dettagli da processare, gli FPS hanno un calo considerevole. In un altro video test, che potete trovare comodamente da questi indirizzo, è possibile vedere degli FPS più stabili grazie soprattutto alle prestazioni del PC equipaggiato con una GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti e con una RAM superiore ai 32 GB.

A proposito di Ray Tracing vi consigliamo di leggere la seguente notizia, dove è possibile trovare un video di Wolfenstein: Youngblood che sfrutta a pieno la nuova tecnica di illuminazione. Vi ricordiamo inoltre che il presunto nuovo capitolo di Assassin’s Creed sarà svelato all’E3 2019 secondo un leak.