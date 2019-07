Assassin’s Creed Odyssey: trailer ufficiale del nuovo DLC

Il Giudizio di Atlantide, terzo episodio dell'arco narrativo di Assassin's Creed Odyssey, sta per arrivare. Siete pronti a scoprire Atlantide?

Il Giudizio di Atlantide, terzo episodio dell’arco narrativo di Assassin’s Creed Odyssey, porta i giocatori dalle ambientazioni dell’aldilà greca del precedente DLC, nella città acquatica tanto chiacchierata ed utilizzata: Atlantide.

Atlantide è un centro di scienza e tecnologia, dove gli umani e gli Isu – la misteriosa prima civiltà di Assassin’s Creed – camminano fianco a fianco in un esperimento per creare una società perfettamente equilibrata. Nascosto in tutta questa bellezza e speranza si trova comunque un pozzo nero di corruzione, dove alcuni cittadini Isu sembrano irritarsi all’idea di leggi che proteggano gli umani.

Se in Fields of Elysium avevamo lo scopo di respingere il controllo assoluto di Persefone e in Torment of Hades dovevamo sopravvivere al caos surreale degli Inferi, Judgment of Atlantis è quello di trovare un equilibrio tra i due estremi. Come un ibrido uomo-isu, saremo visti come un tentativo vivente di raggiungere tale equilibrio.

In questo nuovo DLC di Assassin’s Creed Odyssey, avremo due obiettivi principali durante il nostro soggiorno ad Atlantide; in primo luogo come Dikastes, il nostro compito sarà quello di giudicare la città ed i suoi abitanti. Dovremo risolvere i dilemmi etici e le controversie tra i cittadini. Il secondo obiettivo invece, è quello di liberare finalmente tutto il potenziale del potente Hermes Trismegistus – insieme ad Alexios o al DNA Isu di Kassandra – attraverso la scansione di dati, messaggi ed artefatti.

Potremo anche forgiare tre nuove armi Isu leggendarie: una mazza, una lancia ed un pugnale, e scegliere di infonderle con miglioramenti unici come: Assassino, Cacciatore o Guerriero. Ognuna di queste armi può essere forgiata una sola volta e realizzarne anche una sola, significa che dovrai prima dare la caccia a tre dei nove lingotti Adamant sparsi per Atlantide.

Sarà possibile iniziare a scoprire i misteri di Atlantide a partire da oggi, 16 luglio. Per iniziare con il DLC, si dovrà aver raggiunto almeno il livello 28 ed aver terminato i primi due episodi rilasciati.