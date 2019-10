Assassin’s Creed Odyssey: Ubisoft dice addio al gioco con l’ultimo update

Assassin's Creed Odyssey riceve l'ultimo update da parte di Ubisoft. Ecco tutte le novità introdotte con questo aggiornamento.

Ubisoft dice definitivamente addio a uno dei suoi ultimi giochi: Assassin’s Creed Odyssey. Il più recente capitolo dedicato alla saga ottiene oggi l’ultimo update, per la precisione la patch 1.5.1 per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Questo aggiornamento non è particolarmente interessante, inoltre, visto che non introduce nuovi contenuti ma si limita a eliminare qualche problema nelle varie modalità di gioco.

Per quanto riguarda l’edizione stand-alone del Discovery Tour: Antica Grecia, nella versione PC sono stati rimossi un’opzione preimpostata legata all’HUD e un update introdotto per errore. Inoltre, è stato risolto un problema che bloccava i giocatori in alcuni punti.

Nella modalità creazione, è stato risolto un bug che impediva il corretto calcolo delle ricompense. Inoltre, è stato eliminato un problema che rendeva lo schermo sfocato quando si impostava un dialogo con la visuale ravvicinata. Per il DLC di Atlantide, è stato risolto un problema introdotto l’update precedente che resettava le Conoscenze Isu raccolte. Inoltre è stato eliminato un bug che impediva a una missione di avviarsi.

Per quanto riguarda il gioco principale, è stato risolto un problema che impediva di trasportare corpi fuori dall’acqua in una specifica missione in specifiche condizioni. Infine, è stato eliminato un bug che rendeva alcuni oggetti inutilizzabili durante la personalizzazione del personaggio. Sono tutte correzioni minori, come potete vedere. Il gioco, però, è ancora attivo grazie a un evento che permette di affrontare in battaglia mercenari e navi epiche per ottener molto oricalchi. Diteci, state ancora giocando con Assassin’s Creed Odyssey? Quali sono le vostre speranze per il prossimo capitolo? In che parte del mondo lo vorreste ambientato?