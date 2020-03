Assassin’s Creed Odyssey: presto una patch dedicata ad Ezio Auditore

Anche se sembrava che Ubisoft non avesse intenzione di continuare il supporto per Assassin’s Creed Odyssey, come aveva dichiarato ad inizio Ottobre, sta per arrivare la nuova patch 1.5.3 su Xbox One, PlayStation 4 e PC.

La data prevista per la pubblicazione è domani 12 Marzo. Di seguito le dimensioni delle patch e le tempistiche di distribuzione per ogni piattaforma, con orario italiano.

Xbox One: 4.0GB @ 07:00

PS4: 3.8GB @ 07:00

PC: 4.1GB @ 14:00

Assassin's Creed Odyssey patch 1.5.3

Le modifiche più importanti che riguardano questo nuovo aggiornamento vedono la soluzione di un bug che causava arresti anomali quando si entrava nell’Elysium con un RX5700 (XT). Viene anche risolto il problema fastidioso che vedeva comparire un pop-up periodico della notifica “nuovo contenuto” legata alla disponibilità della cavalcatura di Melaina e infine é stata risolta la descrizione errata di alcune mappe nell’edizione spagnola del gioco.

Oltre ai dettagli di questa nuova patch correttiva, Ubisoft ha anche fatto sapere la sua intenzione di portare alla luce un pacchetto di oggetti dedicato ad Ezio Auditore, intitolato The Ezio Roman Set! Tuttavia gli sviluppatori non hanno voluto lasciare ulteriori informazioni in merito, con la promessa di maggiori dettagli, come disponibilità e condizioni di sblocco, nei prossimi giorni.

Assassin’s Creed Odyssey è già disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC. Per quanto nuovi contenuti sul più recente capitolo siano interessanti, speriamo di scoprire il prima possibile quanto Ubisoft ha in serbo per noi con il prossimo gioco, noto per ora come Assassins’s Creed Ragnarok. La società francese ha già affermato che sta pensando a un evento digitale in sostituzione per l’E3 2020: sarà il momento adatto per scoprire le ultime novità ufficiali?