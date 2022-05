Dopo le conferme, ora c’è l’ufficialità. L’arrivo dell’update next gen di Assassin’s Creed Origins, destinato a Xbox Series S, Xbox Series X e PS5, ha finalmente una data di uscita, e come volevano gli ultimi rumor in merito è davvero molto vicino. L’update infatti sarà lanciato ufficialmente nel corso di questa settimana e permetterà a tutti i giocatori di poter godere di un frame rate migliore e più stabile.

Come annunciato da Ubisoft, l’update next gen di Assassin’s Creed Origins sarà lanciato il 2 giugno 2022. L’arrivo è dunque previsto per giovedì di questa settimana e sarà ovviamente gratuito per tutti coloro che hanno il gioco. Il titolo dovrebbe aggiornarsi in automatico, ma vi invitiamo a dare uno sguardo al PlayStation Store e allo store di Xbox per non perdervelo.

Per quanto riguarda i contenuti di questo nuovo aggiornamento, beh, c’è davvero poco. L’unica novità sono i 60 frame al secondo. Non sembrano esserci infatti altri miglioramenti tecnici, come ad esempio una grafica migliore e l’implementazione del ray tracing. Ovviamente avere una quantità di frame maggiore rispetto al passato è un’ottima implementazione, che consentirà a tutti di godere dell’avventura di Bayek e Aya sotto una luce diversa, ben diversa da quella della versione originale lanciata nel 2017 per PlayStation 4 e Xbox One.

You've been waiting, and now the winds of Egypt are calling…. Experience Assassin's Creed Origins in 60FPS – available for PS5 and Xbox Series consoles on June 2.#AssassinsCreed pic.twitter.com/SxxiyTROE0 — Assassin's Creed (@assassinscreed) May 31, 2022

Le novità però non sono finite qui. Assassin’s Creed Origins nella sua versione migliore si farà anche giocare “gratuitamente”, almeno su console Xbox. Come già vi avevamo riportato, infatti, Ubisoft e Microsoft hanno stretto una partnership volta a portare alcuni dei giochi del publisher e sviluppatore franco canadese sul servizio della casa di Redmond. Il capitolo di Assassin’s Creed ambientato in Egitto sarà disponibile su Xbox Game Pass a partire dal 7 giugno 2022 e ovviamente si scaricherà nella sua versione migliore, ovvero già incluso questo update. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.