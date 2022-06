Nel corso della giornata odierna, Ubisoft ha annunciato un weekend di gioco gratuito per Assassin’s Creed Origins. Il titolo si può giocare gratis per un periodo limitato di tempo e questa speciale promozione è valida su tutte le piattaforme su cui è presente il gioco, incluse ovviamente quelle next gen come Xbox Series S, Xbox Series X e PlayStation 5.

Come funziona questa promozione? Molto semplicemente, se foste interessati a provare il titolo, vi basterà accendere ora la vostra console o PC e cominciare il download di Assassin’s Creed Origins. Il gioco si sbloccherà successivamente alle ore 18:00 di oggi e resterà a vostra disposizione fino alle ore 18:01 di lunedì 20 giugno 2022. Circa cinque giorni di gioco, dunque, per provare con mano l’avventura ambientata in Egitto, che di recente ha ricevuto il suo update next gen per le nuove console Sony e Microsoft.

In piena linea con altre promozioni simili, se al termine della prova deciderete di acquistare il gioco, non dovrete ricominciare da capo. Come annunciato da Ubisoft, infatti, tutti i progressi ottenuti verranno trasferiti alla versione completa di Assassin’s Creed Origins. Cinque giorni di tempo potrebbero essere più che sufficienti per valutare la qualità del gioco, dunque il nostro invito è ovviamente quello di approfittarne e cominciare già a scaricare il tutto.

Vi ricordiamo, infine, che Assassin’s Creed Origins è di recente entrato a far parte della libreria di Xbox Game Pass. Se siete abbonati al servizio Microsoft e possedete un PC da gioco oppure una console Xbox, potete scaricare il titolo e cominciare a giocarlo. L’arrivo del gioco fa parte di una lunga partnership tra Ubisoft e il colosso di Redmond, che aggiungerà sempre più giochi all’interno del catalogo di Game Pass. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.