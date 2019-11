Assassin’s Creed Ragnarok su PS5 e Scarlett, Scandinavia e gran parte dell’Inghilterra come mappa?

È da parecchio tempo che Ubisoft non parla di Assassin’s Creed. Nella precedente generazione ci eravamo abituati a un capitolo all’anno e questo significava un annuncio a ogni E3. Il team ha però deciso di prendersi più tempo per realizzare i nuovi capitoli e, ancora una volta, stiamo passando un autunno senza di esso. Questo però non impedisce alle voci di corridoio di parlarci un po’ di Assassin’s Creed Ragnarock.

Da tempo si vocifera infatti che il titolo del gioco possa essere Kingdom oppure Ragnarock, ma secondo quanto riportato da Daily Gaming Report, il prossimo capitolo prenderà il nome di Assassin’s Creed Ragnarock (ma la prima variante è stata presa in considerazione, pare). Come è facile intuire, l’ambientazione sarà nordica.

Tramite quanto emerge da DGR e da Reddit, Assassin’s Creed Ragnarock sarà rilasciato alla fine del prossimo anno come titolo cross-gen, quindi sia su PS4 e Xbox One che su PS5 e Xbox Scarlett. La prima presentazione dovrebbe avvenire a un eventi PlayStation programmato per il mese di febbraio; un insider aveva affermato che Sony ha programmato una primo reveal di PS5 nella primavera 2020: c’è un collegamento?

Per quanto riguarda il gioco in sé e per sé, sarà possibile scegliere un personaggio maschile o femminile (il nome sarà sempre Jona) e vivremo una storia basata sulla vendetta. Potremo visitare luoghi mitologici come Asgard o Jottuneim, ma sopratutto esploreremo la Scandinavia e buona parte dell’Inghilterra. Inoltre, pare che il gioco concluderà la parte della trama ambientata nel presente.

Lato gameplay, le ipotesi più accreditate vogliono un ritorno delle meccaniche di Odyssey, ovviamente potenziate sopratutto per quanto riguarda il lato GDR. Pare che ci sia anche la possibilità di navigare ma che le battaglie navali non saranno importanti. Infine, si cita anche la possibilità di reclutare personaggi non giocanti: con che scopo non è chiaro. Ovviamente questi sono solo rumor, quindi dovremo attendere informazioni ufficiali da parte di Ubisoft. Nel frattempo diteci, voi cosa ne pensate?