Assassin’s Creed Ragnarok: un leak svela la possibile data d’uscita

Sappiamo già da svariati mesi che Ubisoft sta preparando il “grande” ritorno di Assassin’s Creed durante l’attuale 2020. Come ben saprete, la compagnia francese ha deciso di prendersi qualche mese in più prima di rilasciare l’ennesimo sequel della saga (nella speranza di offrire un prodotto ancora più limato rispetto alle precedenti uscite). Sul nuovo titolo non sappiamo ancora niente di concreto, ma svariati leak hanno suggerito che esso prenderà il nome di Assassin’s Creed Ragnarok (andando a toccare le tematiche norrene ed in particolar modo l’epoca dei vichinghi).

Durante le ultime settimane siamo stati letteralmente bombardati da rumor e leak vari riguardanti questo specifico capitolo della saga. Ad alimentare ancora di più queste “voci da corridoio” è un particolare post Reddit (postato sul noto sito durante le scorse ore). Il post in questione ha potenzialmente svelato la futura data d’uscita di Assassin’s Creed Ragnarok cosi come altre novità essenziali sul titolo.

Stando all’autore del post, il nuovo capitolo della saga targata Ubisoft uscirà ufficialmente il prossimo 29 Settembre. La data d’uscita sarà confermata durante il prossimo febbraio a un evento dedicato alla PS5 (sempre secondo il post Reddit in questione). Un’altra particolarità di questo nuovo capitolo riguarda la sua (potenziale) natura “cross-gen”. Infatti Assassin’s Creed Ragnarok dovrebbe uscire anche per Xbox Series X e PS5.

Ovviamente i vari dettagli riguardanti il futuro Assassin’s Creed non si fermano qui. Anche molti elementi di gameplay (come una co-op a 4 giocatori e un sistema di combattimento migliorato) sono stati “leakati” dal autore del post. Se volete leggere voi stessi tutte le singole novità riguardanti Assassin’s Creed Ragnarok, allora cliccate qui! Vi invitiamo inoltre a prendere tutte le singole informazioni con le dovute pinze in quanto Ubisoft non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a questo progetto!