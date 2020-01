Assassin’s Creed Ragnarok: i leak sono inesatti secondo un noto analista

Sono ormai giorni che svariati rumor riguardanti il futuro capitolo di Assassin’s Creed hanno invaso la rete. Tra dettagli sul gameplay, date d’uscita ipotetiche e release anche su console next-gen, la marea di notizie non sembra finire. Anche se la diretta interessata (ovvero Ubisoft) non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione riguardante questo fantomatico Assassin’s Creed Ragnarok, un noto analista ha deciso di fare chiarezza su certi dettagli usciti in rete durante i giorni appena passati.

Stando alle parole del noto analista Daniel Ahmad (conosciuto su ResetEra con il nickname ZhugeX) i rumor riguardanti il futuro Assassin’s Creed Ragnarok sono inesatti. Secondo Ahmad la prima inesattezza riguarda il titolo di questo nuovo episodio che non prenderà il nome di Ragnarok. L’analista ha aggiunto però alle sue dichiarazioni che molti dei dettagli rilasciati durante le scorse giornate sono effettivamente vicini alla verità (come per esempio il combat system rivisto).

“Per quel che so praticamente ogni singolo leak (uscito fino ad oggi) è stato incorretto. Il prossimo gioco della serie non si chiamerà nemmeno Ragnarok. Certo, moltissimi dettagli sono effettivamente veri (come per esempio il combat system migliorato) ma praticamente tutto è stato trattato in maniera superflua ed inesatta! Gran parte dei rumor nascono sulla base dei rumor rilasciati qualche tempo fa da Kotaku. Molti di essi sono veritieri o comunque vicini alla verità, ma gran parte sono soltanto supposizioni elaborate e niente di più!”

Stando quindi a queste recenti dichiarazioni, i vari dettagli rilasciati su Assassin’s Creed Ragnarok sarebbero da prendere (ancora di più) con le dovute pinze. Come sempre ci tocca aspettare dichiarazioni ufficiali da parte di Ubisoft. Per ulteriori novità e dettagli su questo specifico titolo vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito!