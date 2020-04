Assassin’s Creed Ragnarok: presentazione a breve e nuovi elementi soprannaturali, ecco i rumor

Il nuovo Assassin’s Creed è sicuramente uno dei titoli più attesi da questa generazione, sebbene non si conosca molto del gioco e gli sviluppatori non abbiano mai parlato del nome o dell’ambientazione, sul web ormai da diversi mesi le indiscrezioni la fanno da padrone risultando nell’ultimo periodo sempre più insistenti. Dopo la cancellazione di tutti gli eventi videoludici e specialmente dell’E3 2020, le case sviluppatrici dovranno decidere in che modo presentare le loro nuove opere, Ubisoft si sa ormai da tempo che sta lavorando ad un nuovo capitolo della saga ma in queste ore i leak si stanno facendo sempre più prepotenti.

Secondo alcuni rumors il nuovo Assassin’s Creed dovrebbe essere presentato a breve, precisamente a fine aprile o inizio maggio. Il nome non sarebbe Ragnarok o Valhalla, ma avrebbe comunque una ambientazione scandinava legata ai vichinghi, spalleggiando l’idea di God of War rilasciato un paio di anni fa. La lama nascosta e lo scudo dovrebbero fare il loro ritorno come la possibilità della scelta del sesso del personaggio. Il titolo conterrà molti più elementi da gioco di ruolo rispetto ad Odissey come anche contenuti decisamente fantasiosi e soprannaturali che incideranno notevolmente la trama e la Lore del gioco. Infine la modalità co-op sembrerebbe essere stata rimossa definitivamente, un possibile segnale di quanto possa essere vasta la campagna in singolo giocatore. La data di uscita prevista dovrebbe essere fissata sempre a fine 2020.

Nonostante si sappia ben poco del gioco, vi invitiamo a prendere con le pinze queste dichiarazioni in quanto si tratta soltanto di speculazioni. Se fossero comunque vere, il nuovo Assassin’s Creed potrebbe essere uno dei possibili titoli di lancio di PS5 e Xbox Series X. Vista la crisi sanitaria che il mondo sta subendo rimane comunque possibile che il gioco venga slittato all’anno prossimo a meno che non ci siano miglioramenti riguardanti l’epidemia da COVID-19.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete curiosi di scoprire qualcosa in più sul nuovo Assassin’s Creed? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Vi invitiamo infine a seguire le nostre pagine per tutte le novità a riguardo e, se i rumors fossero veri, di attendere la fine di questo mese o l’inizio di maggio per ulteriori informazioni.