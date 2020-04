Il nuovo Assassin’s Creed svelato su Twitch da BossLogic

Come avevano predetto i rumor, alle 14.00 di oggi, mercoledì 29 aprile 2020, è partita una diretta Twitch sul canale di Ubisoft che sta mostrano il nuovo Assassin’s Creed che, secondo i rumor, dovrebbe chiamarsi Valhalla. In questo momento BossLogic, noto artista, sta realizzando in diretta un grande artwork dedicato al nuovo capitolo. Nel momento della scrittura, l’artista è ancora nelle fasi iniziali e possiamo vedere solo una parte dello sfondo dell’ambientazione, che per ora non permette di avere risposte precise.

I rumor, da molto tempo, puntano tutto sull’ambientazione norrena/vikinga, anche se ovviamente non vi è nulla di ufficiale. L’immagine realizzata da BossLogic comprende già anche una sagoma di un personaggio, anche se mancano tutti i dettagli: non è nemmeno possibile capire se si tratti di un personaggio femminile o maschile.

Non è chiaro nemmeno quanto tempo durerà questa live su Twitch dedicata al nuovo Assassin’s Creed. Considerando il ritmo attuale, è possibile che ci vogliano ancora molto minuti, se non addirittura ore per arrivare a una conclusione. La mossa di Ubisoft ricorda in parte quella effettuata da Sony e Kojima Productions con Death Strading.

Se volete seguirla, potete farlo tramite il video che trovate qui sopra. Durante l’attesa, diteci, cosa ne pensate della mossa di Ubisoft? Avreste preferito un reveal più classico, oppure è interessante seguire BossLogic mentre crea l’immagine? Cosa vi aspettate che appaia alla fine?