Assassin’s Creed Valhalla: al gioco ci hanno lavorato 15 studi di sviluppo

Durante tutta la giornata di ieri abbiamo assistito ad un annuncio preliminare di Assassin’s Creed Valhalla, la nuova iterazione del popolare brand targato Ubisoft. Mentre aspettiamo il primo trailer ufficiale, in arrivo durante la giornata di oggi, la compagnia francese ha deciso di rilasciare qualche informazione sullo sviluppo del nuovo capitolo di Assassin’s Creed, a partire dai team di sviluppo che sono stati coinvolti nella creazione del titolo.

Queste nuove info sono state condivise direttamente da Ubisoft Montreal tramite il proprio account Twitter ufficiale. All’interno del post viene specificato che, mentre il team di Montreal è lo studio principale che ha seguito lo sviluppo di Assassin’s Creed Valhalla, ci sono stati altri 14 studi di supporto che hanno lavorato al gioco. Non viene dichiarato il numero di persone che si sono impegnate nella creazione del titolo, ma possiamo tranquillamente parlare di uno sforzo degno di una produzione tripla A.

Exciting! An immense congratulations to our studio warriors for all the good work and passion building to that reveal. We’d also like to thank the 14 co-dev studios all around the world. You know who you are, and we’re thankful for your dedication! Skàl! pic.twitter.com/hBPpFZKkrP

— Ubisoft Montréal (@UbisoftMTL) April 29, 2020