Assassin’s Creed Valhalla: 60 FPS anche su Xbox Series S

Assassin’s Creed Valhalla ha fatto il suo debutto su Xbox Series S lo scorso 10 novembre, ovvero per il day one della piccola console next-gen targata Microsoft. Gli utenti hanno apprezzato parecchio il nuovo titolo della saga, ma hanno decisamente avvertito la mancanza di una modalità a 60 fps per sfruttare il gioco al pieno della fluidità. Ubisoft ha quindi annunciato che pubblicherà al più presto una patch per dare risalto al frame per PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Tom Warren di The Verge ha già provato tale modalità sulla sua Series S e le ha dedicato un video sul suo canale YouTube. Il titolo girava a 1440p per 30 fps in precedenza, ma la nuova modalità abbasserà la risoluzione e alcuni effetti grafici per garantire al titolo i tanti desiderati 60 fps. Dal gameplay di Tom Warren, registrato da un’uscita a 1440p e con HDR disattivato (per motivi di registrazione), è possibile notare la fluidità ottenuta grazie all’ottimo lavoro svolto dal team di Ubisoft.

Non sappiamo ancora quando la patch verrà pubblicata, ma seguiranno ulteriori aggiornamenti a riguardo. Nel frattempo vi invitiamo a recuperare la nostra recensione dedicata all’ultima fatica di Ubisoft. Il titolo rappresenta un punto di giuntura, sia a livello di gameplay che narrativamente, tra il vecchio e il nuovo corso della saga, dimostrando coerenza e una maturità narrativa davvero eccezionale.

Ecco la descrizione del titolo: “Vesti i panni di Eivor, combattente senza paura e leggenda tra tutti i vichinghi. Conduci il tuo clan dal desolante gelo della Norvegia fino al cuore delle praterie dell’Inghilterra del nono secolo. Fonda il tuo insediamento e parti alla conquista di una terra ostile con ogni mezzo necessario: tutto pur di ottenere la gloria del Valhalla”.

“Nell’epoca dei vichinghi l’Inghilterra è una nazione divisa, in cui ciascun regno è pronto a muovere guerra al vicino. Questo caos cela una terra ricca e sorprendente, che attende solo di essere conquistata. Sarai tu a farlo?”