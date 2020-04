Assassin’s Creed Valhalla: annunciato il nuovo gioco della saga Ubisoft

Dopo che sono passati ben due anni dall’ultimo capitolo rilasciato sul mercato, una delle saghe più popolari e amate di Ubisoft si sta ripresentando in una nuova forma. L’annuncio di un nuovo Assassin’s Creed era nell’aria e i rumor apparsi in rete durante le ultime settimane non hanno fatto altro che preparare il terreno per la presentazione ufficiale di Assassin’s Creed Valhalla; Il nuovo capitolo principale del franchise della compagnia francese.

Le insistenti voci di corridoio sull’ambientazione vichinga erano tutte vere quindi. Assassin’s Creed Valhalla trae la propria essenza dai miti e dalle leggende norrene. Da quanto abbiamo potuto vedere oggi, il fulcro dell’esperienza del nuovo capitolo del brand di Ubisoft si sposeterà proprio verso quelle ambientazioni vichinghe tanto rumoreggiate nel corso dell’ultimo anno.

Nonostante non abbiamo ancora potuto godere di un trailer di presentazione vero e proprio, durante tutta la giornata abbiamo assistito a un teaser di presentazione molto particolare. Sui canali ufficiali di Ubisoft è infatti andato in onda uno streaming nel quale, il noto artista digitale BossLogic, si è cimentato in una sessione di disegno su Photoshop. La creazione del disegnatore ha dato vita man mano a quello che è a tutti gli effetti il primo artwork ufficiale di Assassin’s Creed Valhalla.

Ora che Assassin’s Creed Valhalla è realtà, non ci resta che attendere ulteriori dettagli più approfonditi riguardo le novità di gameplay, la data di uscita e le piattaforme sulle quali uscirà il nuovo Assassin’s Creed. Tali nuove informazioni arriveranno già nella giornata di domani con il rilascio del trailer di presentazione. Cosa ne pensate dell’annuncio del prossimo capitolo principale di Assassin’s Creed? Soddisfatti del nuovo annuncio targato Ubisoft? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.