Assassin’s Creed Valhalla si aggiorna con un nuovo update, che introduce svariate novità e la tanto attesa Forgotten Saga. Si tratta di una modalità in stile roguelike ad ambientazione norrena studiata da Ubisoft per l’ultimo capitolo della sua saga sugli assassini. L’aggiornamento è stato presentato con un nuovo trailer che mostra in dettaglio quello che dovremo aspettarci dal contenuto e segue la strategia dei contenuti gratuiti adottata da Ubisoft per il titolo.

The Forgotten Saga, in Assassin’s Creed Valhalla, come illustrato nel nuovo trailer, ci immerge all’interno dei paesaggi scandinavi della Saga Dimenticata. Oltre agli svariati riferimenti mitologici e ai paesaggi tipici dell’immaginario vichingo, la nuova modalità porta con sé la morte permanente. Parte dell’esperienza roguelike è, infatti, il dover ricominciare da capo in caso di un’uccisione subita e perdere gran parte del nostro equipaggiamento.

Come mostrato nel video, la Saga Dimenticata di Assassin’s Creed Valhalla ci porta a vestire i panni di Odino e ad affrontare la battaglia più difficile di sempre per il padre degli dei scandinavi. La divinità, infatti, sarà determinata a sconfiggere Hel e il suo esercito in una battaglia senza esclusione di colpi. Oltre a introdurre meccaniche di gameplay piuttosto diverse da quelle a cui Assassin’s Creed ci ha abituato nel corso degli anni, Forgotten Saga ci permette di sbloccare equipaggiamenti e oggetti utili per affrontare le run successive con maggior facilità.

Per avviare la nuova modalità di gioco è necessario recarsi a Nilfheim. Per raggiungere tale area, tuttavia, dobbiamo prima portare Ravensthorpe al livello tre e costruire la capanna del veggente. A questo punto, sarà necessario il completamento della missione “Nei sogni”. Quindi, riceveremo l’avviso di un nuovo mercante giunto a Ravensthorpe e otterremo la prima missione localizzata a Niflheim nel registro missioni: A Gift from the Otherworld. A questo punto, saremo finalmente in grado di accedere liberamente a Nilflheim e provare la nuova modalità roguelike inserita da Ubisoft in Assassin’s Creed Valhalla.