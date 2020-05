Assassin’s Creed Valhalla: rivelati gli attori dei protagonisti

Assassin’s Creed Valhalla si è mostrato in un trailer recentemente pubblicato dandoci un assaggio di ciò che sarà uno dei titolo più attesi nel panorama videoludico del 2020. Ubisoft Montréal, gli sviluppatori di Assassin’s Creed Valhalla, hanno annunciato che sarà possibile vestire i panni sia di un protagonista maschile sia della controparte femminile, seguendo le orme del precedente capitolo della saga Assassin’s Creed Odyssey. In un recente tweet un dipendente ha rivelato quali attori interpreteranno i protagonisti di AC Valhalla.

La notizia arriva direttamente dal direttore creativo di Assassin’s Creed Valhalla, Ashraf Ismail, che in un post su twitter mostra i volti dei due attori che interpreteranno i personaggi. L’attrice danese Cecilie Stenspil, per quanto riguarda la versione femminile di Eivor, e Magnus Bruun per quella maschile, anch’egli originario della Danimarca.

For #AssassinsCreedValhalla here are our phenomenal leads, Female and Male Eivor 🤩❤️ Cecilie Stenspil – https://t.co/WqaAjH9d1q

Magnus Bruun – @Magnus__Bruun pic.twitter.com/kfVfXSLqkI — Ashraf Ismail (@AshrafAIsmail) May 1, 2020

L’aver scelto proprio due danesi per i ruoli di protagonisti in Assassin’s Creed Valhalla probabilmente contribuirà ad aumentare l’immersività di gioco, infatti la popolazione vichinga è storicamente originaria proprio della Danimarca e della scandinavia. Oltretutto l’attore selezionato per interpretare il protagonista maschile di AC Valhalla ha decisamente esperienza per quanto riguarda il periodo storico in questione. Infatti Magnus Bruun interpreta un ruolo centrale come antagonista nella serie televisiva The Last Kingdom, che analogamente ad Assassin’s Creed Valhalla è ambientata proprio durante l’era vichinga.

AC Valhalla è sicuramente uno dei videogiochi più attesi dell’anno e probabilmente sarà uno dei titoli di punta per le console next-gen, almeno per il primo periodo. Assassin’s Creed Valhalla sarà un gioco di ruolo open-world ambientato durante l’era vichinga e verrà rilasciato per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X, Xbox Series X e PC intorno all’autunno 2020. Per ora non è stato mostrato il gameplay del titolo, ma maggiori dettagli saranno svelati durante l’evento Inside Xbox che si terrà giovedì 7 maggio. Per rimanere aggiornati su ciò che riguarda la storia, il gameplay e il mondo di gioco di Assassin’s Creed Valhalla potete consultare questo articolo che viene aggiornato costantemente.