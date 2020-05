Assassin’s Creed Valhalla: presunta data d’uscita del gioco Ubisoft è trapelata online

Nelle ultime ore, è spuntata online una presunta data d’uscita per Assassin’s Creed Valhalla, il nuovo e attesissimo gioco di Ubisoft. A riportarla è stato un utente Reddit, il quale avrebbe appreso la notizia tramite un rivenditore di fiducia che l’aveva indicata nella prenotazione del gioco. Successivamente, il negozio ha modificato la data d’uscita con un generico “coming 2020” ma è stato troppo tardi: la notizia sta infatti circolando in rete in questi minuti.

Secondo quanto riportato dall’utente “Reqqu” su Reddit, Assassin Creed Valhalla uscirà venerdì 16 ottobre 2020. Il rumor in questione è stato verificato dagli stessi amministratori del subreddit GamingLeaksAndRumors, i quali hanno ricevuto dall’utente un’immagine inerente il nuovo titolo Ubisoft con tanto di data d’uscita visibile.

Come ovvio che sia, vi consigliamo di prendere questo rumor con la dovuta cautela dato che informazioni legate alla data di rilascio di Assassin’s Creed Valhalla non sono state per il momento ufficializzate da Ubisoft. Come segnalato inoltre dallo stesso utente di Reddit, l’immagine in questione potrebbe essere un normale placeholder con una data probabilmente non veritiera. C’è da dire però che, guardando gli storici delle uscite dei precedenti capitoli della serie, il mese di ottobre è una finestra di lancio molto probabile: Assassin’s Creed Odyssey è uscito infatti il 5 ottobre 2018, Assassin’s Creed Origins il 27 ottobre 2017 e Assassin’s Creed Syndicate il 23 ottobre 2015.

In ogni caso, non ci resta che aspettare il prossimo Inside Xbox: il nuovo evento multimediale di casa Microsoft andrà in scena a partire dalle ore 17:00 (fuso orario italiano) di giovedì 7 maggio 2020. Gli sviluppatori di Ubisoft hanno già confermato la presenza di Assassin’s Creed Valhalla all’interno dell’Inside Xbox, che ci darà anche la possibilità di dare un’occhiata ai futuri titoli della next gen in arrivo sulla tanto chiacchierata Xbox Series X.