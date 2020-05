Assassin’s Creed Valhalla: ecco il DLC incluso con la Statua da collezione

La scorsa settimana Ubisoft ha finalmente svelato il nuovo capitolo di AC: parliamo di Assassin’s Creed Valhalla, un nuovo RPG open world. Se ne è chiacchierato a lungo nel corso degli ultimi mesi: già si “sapeva” che sarebbe girato attorno ai vichinghi, ma la conferma ufficiale ci ha detto molto altro. Prima di tutto, abbiamo avuto modo di vedere il protagonista: sappiamo che sarà possibile scegliere tra maschio e femmina, ma il gioco, nel video CGI, è stato presentato con il personaggio maschile. Eivor, questo il nome, è anche il soggetto di una delle statue da collezione di UbiCollectibles.

Il protagonista maschile di Assassin’s Creed Valhalla vanterà una statua da 25 cm in PVC. Il biondo vichingo è raffigurato mentre impugna l’ascia, simbolo del gioco, e l’elmo. Il nome del set è “Morso di Lupo”, forse il nome dell’equipaggiamento indossato (e che ritroveremo all’interno del gioco, supponiamo). La posa del personaggio, secondo quanto segnalato dal sito ufficiale, è quella della vittoria dopo un raid: Eivor, infatti, ha un piede sopra una cassa, ricolma di risorse utili al suo clan.

La statua costa 59.99 euro e, elemento rilevante per molti videogiocatori, includerà anche un DLC: “Raider Tatoo Set”; si tratta di una serie di tatuaggi, utili non solo a livello estetico ma anche a livello ludico, in qualche conferiranno abilità extra. Il gioco proporrà, infatti, un rinnovato sistema GDR, il quale non si baserà più sui livelli come i due precedenti capitoli, ma molto di più sulle statistiche e sulle abilità attive e passive.

La versione femminile della statua da collezione sarà inclusa in una delle special edition di Assassin’s Creed Valhalla: abbiamo parlato delle varie edizioni che saranno disponibili nel nostro articolo dedicato. Diteci, cosa ne pensate del DLC incluso? Vi tenta?