Assassin’s Creed Valhalla è il miglior lancio per la serie, è meritato?

Negli scorsi giorni Ubisoft ha tenuto la propria tradizionale riunione con gli azionisti, momento nel quale si è discusso dei risultati ottenuti dalla compagnia nei mesi passati e di quello che potrebbe avvenire nel futuro della società. Oltre a provare a chiarire la situazione aumento del prezzo dei giochi in uscita su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, sono stati rilasciati i dati di vendita di uno dei titoli più attesi dello scorso anno: Assassin’s Creed Valhalla.

Assassin's Creed Valhalla

La saga di Assassin’s Creed, tra capitoli principali e spin-off, ormai vanta di innumerevoli giochi, eppure Assassin’s Creed Valhalla è riuscito a totalizzare delle vendite folli, capaci di farlo diventare il titolo del franchise che ha avuto il miglior lancio di sempre. Un obbiettivo che sottolinea in modo molto forte quanto la serie con protagonisti gli Assassini di Ubisoft sia tutt’altro che in fase discendente, come in molti vogliono far credere.

Con il lancio di Assassin’s Creed Valhalla così positivo, di sicuro il futuro del brand è più certo che mai, con gli appassionati che si cominciano a chiedere in che epoca temporale li vorrà portare la compagnia francese. C’è da dire che, dopo Origins ed Odyssey, questa nuova direzione data al brand ha saputo rinfrescare la formula proposta da Ubisoft, senza andare a rivoltare come un calzino l’intera struttura di gioco.

Questo equilibrio, migliorato e limato nel corso degli ultimi tre titoli della saga, ha portato ad un interesse crescente verso le avventure storiche proposte da Ubisoft prima in Origins, poi in Odyssey e in fine in quest’ultimo Valhalla. Ora, dopo il successo di Assassin’s Creed Valhalla, sarà ancora più difficile migliorarsi e, per questo, da nuovo capitolo principale del brand alcuni si aspettano qualcosa che possa portare il franchise degli assassini ad un nuovo livello. Credete anche voi che Valhalla sia il miglior Assassin’s Creed prodotto da Ubisoft?