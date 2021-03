Assassin’s Creed Valhalla: è possibile vestire i panni di una leggenda

Da quando Assassin’s Creed Valhalla è arrivato sul mercato lo scorso autunno, gli appassionati della saga targata Ubisoft hanno potuto vivere in prima persona una nuova avventura storica. In questo caso la compagnia francese ci ha aperto le porte all’epoca vichinga, mettendoci nei panni di un nuovo protagonista intento ad espandere il proprio clan, invadendo tra le altre cose le coste inglesi.

Nel corso dei mesi Assassin’s Creed Valhalla si è aggiornato già molteplici volte, inserendo tra i suoi contenuti di gioco diverse novità e DLC. Ora, Ubisoft ha aggiunto al titolo il nuovo aggiornamento denominato Title Update 1.2.0, il quale tra le diverse novità va ad aggiungere qualcosa che farà molto felici tutti gli appassionati della saga, soprattutto coloro che seguono le vicende degli assassini a partire dal primissimo capitolo uscito nel 2008.

Insieme a 300 Opali e a diverse ricompense dedicate al Festiva di Yule, i giocatori saranno in grado di riscattare l’abito di Altair e giocare interamente Assassin’s Creed Valhalla impersonando uno dei personaggi più leggendari di questa saga videoludica. Come se non bastasse, questo nuovo update include anche una nuova opzione chiamata Trasmogrificazione, con la quale sarà permesso ai giocatori di creare e personalizzare sia gli abiti che vari oggetti in game.

— Assassin's Creed (@assassinscreed) March 16, 2021