Assassin’s Creed Valhalla, l’easter egg in The Division 2 era una “coincidenza”

Dopo esser stato rivelato solo da pochi giorni, Assassin’s Creed Valhalla ha fatto già parlare molto di sè, a causa della nuova ambientazione nordica-vichinga scelta per l’ultimo capitolo della saga. E nonostante il nuovo titolo sia in lavorazione da poco tempo, dopo il lancio di The Division 2 avvenuto circa un anno fa, è stato scoperto un easter egg che, a prima vista, sembra collegato al nuovo capitolo di Assassin’s Creed.

L’easter egg in questione mostrava un poster raffigurante un vichingo, che impugnava una Mela dell’Eden e che riportava la parola Valhalla, e, se per molti può sembrare un collegamento diretto ad Assassin’s Creed Valhalla, secondo il direttore narrativo Darby McDevitt si tratta di una pura coincidenza. In un’ intervista con Stevivor, McDevitt ha confermato che l’easter egg di The Division 2 non ha nulla in comune con Valhalla, poichè durante la progettazione del gioco, questo nome sembrava ancora inappropriato, secondo gli sviluppatori.

“The Division è sviluppato in Svezia, per cui i creatori hanno semplicemente voluto render omaggio alla loro cultura nordica inserendo quel poster, e non ha nulla a che vedere con Assassin’s Creed Valhalla“, ha dichiarato il direttore. Tuttavia, nonostante i commenti di McDevitt, è sorprendente notare come un easter egg del genere abbia fatto ricadere i sospetti sulla prossima ambientazione vichinga di Assassin’s Creed, trapelata in seguito con dei leak e infine confermata dagli stessi sviluppatori.

In conclusione dell’intervista, il direttore narrativo ha affermato di non sapere se il team di sviluppo di The Division 2 fosse effettivamente al corrente della progettazione di Assassin’s Creed Valhalla, tuttavia, ha garantito che i giocatori, non appena potranno mettere le mani sul nuovo titolo, capiranno che non ha nulla in comune con l’easter egg. Diteci la vostra: voi eravate a conoscenza del suddetto poster? Credete si tratti di un easter egg voluto, o di una vera coincidenza?