Assassin’s Creed Valhalla: ecco le tre edizioni speciali del nuovo gioco Ubisoft

Dopo aver assistito a un annuncio preliminare di Assassin’s Creed Valhalla nella serata di ieri, oggi è stata la giornata dedicata a una presentazione maggiormente articolata del nuovo titolo Ubisoft. Con l’artwork creato da Bosslogic pubblicato ieri sera abbiamo avuto la conferma che il nuovo Assassin’s Creed poggerà le proprie basi sulle ambientazioni vichinghe, esattamente come raccontavano i vari rumor emersi in rete da circa un anno a questa parte.

Insieme a un primo trailer in CGI della durata di quattro minuti, Ubisoft ha rilasciato anche i primi dettagli riguardanti il prossimo titolo della saga. Assassin’s Creed Valhalla uscirà sia sulle console di attuale generezione che su quelle next gen, e lo farà in ben quattro diverse edizioni: Standard, Gold Edition, Ultimate Edition ed infine l’immancabile Collectors Edition.

La versione Standard includerà solamente una copia di Assassin’s Creed Valhalla, mentre se si vorrà ottenere fin dal giorno del lancio il Season Pass allora bisognerà optare per l’acquisto della Gold Edition, la quale oltre al gioco presenterà il codice per riscattare il proprio Season Pass. L’Ultimate Edition invece includerà: il gioco, il Season Pass e l’Ultimate Pack, un pacchetto che offrirà ai giocatori l’accesso a contenuti di personalizzazione esclusivi come: il Berserker Gear Pack, il Berserker Settlement Pack e il Berserker Longship Pack, insieme a un set di rune per migliorare le armi o gli equipaggiamenti in game.

Infine sarà possibile acquistare la Collector’s Edition che, oltre a contenere tutto ciò che è già stato citato nelle precedenti edizioni, includerà anche: una statua di Eivor e della sua Longship dell’altezza di 30 cm, un Case da collezione, una custodia SteelBook, un certificato numerato di autenticità, una statuetta di Eivor con il suo corvo e la sua ascia dall’altezza di 5 cm, delle litografie esclusive e la colonna sonora del gioco. Questa Collector’s Edition sarà disponibile esclusivamente sull’Ubisoft Store.