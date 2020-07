Assassin’s Creed Valhalla: gameplay mostrato all’Ubisoft Forward

Dopo essere stato annunciato con una live in collaborazione con l’artista digitale BossLogic, Assassin’s Creed Valhalla si è mostrato diverse volte tramite teaser e trailer dal taglio molto cinematografico. Delle avventure del vichingo Eivor in terra britannica ci è sempre mancato del contesto preso da delle sezioni di gameplay del titolo. Questa sera questo elemento di gioco è stato finalmente mostrato durante l’evento digitale Ubisoft Forward. Noi di Tom’s Hardware abbiamo avuto modo di provarlo per 3 ore e ve lo raccontiamo in questa anteprima.

Il lungo filmato incentrato sul gameplay parte facendoci conoscere l’ambientazione sulla quale andremmo a mettere piede e nel quale prenderà parte l’ascesa del popolo vichingo. Ovviamente aldilà di quello che è stato leakkato, oggi Valhalla si è mostrato più in forma che mai, mostrando i muscoli del comparto tecnico che mette si le radici in questa generazione ma che sicuramente sarà in grado di sorprenderci tutti, soprattutto nella prossima generazione.

È stato dato ampio spazio alle meccaniche che ci permetteranno di affrontare le insidie di questa terra e che ci accompagneranno durante gli assedi dei castelli. Sicuramente un gameplay che riprendere di pari passo quello fatto con i capitoli precedenti ma all’interno del quale si nota una grossa marcia in più sopratutto dal punto di vista del sistema di combattimento che sembra molto più d’impatto e “fisico” rispetto ai due capitoli precedenti.

Ora che Assassin’s Creed Valhalla si è mostrato nella sua completezza, gli appassionati della saga sono sempre più pronti a tornare nel mondo creato da Ubisoft, con il nuovo capitolo che uscirà il prossimo 17 novembre sulle piattaforma PlayStation 4, Xbox One e PC. Le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X invece, dovrebbero arrivare nel momento in cui le console di prossima generazione debutteranno sul mercato. Cosa ne pensate di quanto mostrato di Assassin’s Creed Valhalla durante l’utimo Ubisoft Forward?