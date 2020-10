Assassin’s Creed Valhalla: il nuovo spot del gioco in italiano

Mancano pochi giorni e il pubblico videoludico potrà finalmente iniziare la propria avventura su Assassin’s Creed Valhalla e tuffarsi nell’era dei Vichinghi del nono secolo d.C. nei panni di Eivor, il protagonista alla di guida di un clan di Norreni verso le terre dell’Inghilterra e i suoi regni in declino.

“Come diventare il nuovo signore d’Inghilterra se nessuno vuole darti le chiavi? Semplice, con la reputazione” è così che dall’iconica aquila della serie che apre il filmato volando in un cielo coperto, che Eivor richiama l’attenzione del pubblico qualche metro più in basso. “Innanzitutto, devi imparare le basi. Prima vestiti per fare colpo e poi entra in scena! Si saccheggia, naturalmente. Non prendere cose a caso, prendi ciò a cui tengono di più. Ovviamente, pensano che li uccideremo tutti, ma assicurati che qualcuno, lui in questo caso, vada a dire a chiunque che il diavolo adesso è a casa sua” conclude Eivor, spiegando direttamente allo spettatore preparandolo alla sua avventura nel mondo di Assassin’s Creed Valhalla .

Con il nuovo spot televisivo promozionale di Assassin’s Creed Valhalla Ubisoft concede ai videogiocatori un ottimo assaggio del prossimo gioco, dal ritmo travolgente e dal sapore di conquista. A tutti gli effetti, con il suo discorso Eivor ci ha offerto un corso accelerato e diretto su come poter essere un vichingo di successo nel mondo di Assassin’s Creed Valhalla. Lasciamo il video qui sopra, così che possiate prenderne visione, in attesa dell’uscita del gioco.

Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile dal 10 novembre 2020 su Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4, su PC e Google Stadia, ovvero lo stesso giorno in cui le console next-gen di casa Microsoft arriveranno sul mercato, mentre su PlayStation 5, invece, sarà disponibile a partire dalla data di uscita della console, che nel nostro Paese avverrà il 19 novembre 2020.