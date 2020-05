Assassin’s Creed Valhalla è troppo simile a God of War? Risponde il narrative director del gioco

La celebre saga ideata da Ubisoft ha finalmente un sequel: stiamo parlando di Assassin’s Creed Valhalla, Seguendo le orme di Origins e Odyssey, questa volta, il gioco sarà ambientato nell’era dei vichinghi, giocando nelle nei panni di un guerriero chiamato Eivor. A giudicare dalle premesse, il prossimo titolo di Ubisoft sembra essere davvero interessante, ma è inevitabile il paragone con altri videogiochi con la stessa ambientazione. Che sia troppo simile a God of War?

A tal proposito, interviene Darby McDevitt – il narrative director di Assassin’s Creed Valhalla – che in un’intervista a Gamespot rigetta tale giudizio, poiché a suo parere i due giochi si avvicineranno al mondo norreno in modo diverso. Precisamente, dalle parole di McDevitt si evince come Assassin’s Creed Valhalla approfondirà maggiormente il lato storico dei vichinghi – a differenza di God of War, che si è concentrato principalmente sulla rievocazione di miti e leggende, piuttosto che sugli avvenimenti storici.

Di conseguenza, il riferimento alla mitologia norrena non sfocerà in un’occasione di imitazione del titolo di Santa Monica Studio, poiché, McDevitt ha confermato che la possibilità vivere l’esperienza di vichingo norvegese, basandosi sulla storia, come fa Ubisoft, non è una pratica così diffusa nel mondo videoludico. Non solo, a giudicare dalle sue parole, infatti, Assassin’s Creed Valhalla sarà il retroscena ideale per far immergere il videogiocatore in un’era oscura della storia inglese, esplorando le rovine che i romani hanno lasciato dai 400 ai 500 anni prima, comprendendo i resti delle tribù britanniche e dei pagani sassoni prima che si convertissero tutti al cristianesimo.

Come da ricetta tradizionale, non mancherà l’esplorazione, il viaggio verso lunghe distanze, l’irruzione, la modalità di assalto e l’incontro con personaggi intriganti ed è possibile che il gioco sarà molto simile a Origins. Ma per scoprirlo, dovremo aspettare la fine del 2020, quando Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile su PS5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia.