Assassin’s Creed Valhalla: le liste trofei PS4 e PS5 saranno divise

Assassin’s Creed Valhalla ha ufficialmente debuttato qualche giorno fa ricevendo ottime lodi sia dai fan che dalla critica. Ciononostante, le notizie negative non tardano a farsi attendere. La lista trofei del titolo per PlayStation 5 , purtroppo, sarà divisa da quella PlayStation 4. Ciò significa che chiunque stia divorando il titolo su current-gen, dovrà ripetere alcune sezioni del gioco anche su next-gen qualora voglia platinarlo.

Sarebbe qualcosa di assolutamente fattibile se non si trattasse di un gioco dalle prosperose dimensioni, con una mappa vastissima e un comparto narrativo davvero longevo. Insomma, una bella gatta da pelare per tutti i completisti e che costringerà molti di loro a terminare il titolo in versione current-gen, piuttosto che usufruire delle migliorie proposte su PlayStation 5 come i 60fps, fenomeni di pop-up meno frequenti e i caricamenti rapidi.

Assassin's Creed Valhalla PS4 and PS5 don't share Trophy progression. Please pray for me in this trying time. pic.twitter.com/FiKy6OHE2D — Greg Miller (@GameOverGreggy) November 12, 2020

Speriamo che Ubisoft e Sony possano dichiarare un dietrofront, in modo da assicurare agli utenti un confortevole passaggio generazionale. D’altronde una notizia del genere, a distanza di giorni dal lancio, arriva come un fulmine a ciel sereno: proprio come quelli che ostacolavano le traversate in mare dei danesi e visti come una punizione dal dio Thor. Confidiamo, quindi, che la casa francese risolva al più presto questo inconveniente e permetta ai giocatori di concentrarsi senza alcun limite all’avventura di Eivor.

Il titolo si è dimostrato un’ottima evoluzione di quanto avevamo visto in Origins e Odyssey, con un mondo di gioco più vasto e allo stesso tempo più vivo grazie alle tantissime attività secondarie come le razzie e i misteri. Sembra che l’avventura di Eivor tra i regni d’Inghilterra sia destinata a restare impressa nelle menti dei fan della saga per tanto tempo. Per farvi un quadro completo riguardo al titolo, vi invitiamo a visionare la nostra recensione!

Avete già iniziato il titolo su PlayStation 4, oppure preferite aspettare per giocarlo con tutte le migliorie apportate su PlayStation 5? Fatecelo sapere nei commenti!